Lupin: Assane rischia la vita in una clip in anteprima della Parte 3

La serie di successo con Omar Sy tornerà in streaming su Netflix a ottobre.

Poiché il 5 ottobre, quando i nuovi episodi della terza parte della serie francese Lupin saranno finalmente disponibili in streaming, è molto lontano, Netflix ha colpo l'opportunità del TUDUM, l'enorme evento promozionale tenutosi quest'anno a San Paolo del Brasile, per mostrare ai fan in paziente attesa (gli ultimi episodi risalgono a più di due anni fa) una gustosa anteprima: una clip nella quale il fuorilegge interpretato da Omar Sy rischia la vita muovendosi sui tetti della città, mentre cerca di fuggire dalla polizia.

Lupin: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni della Parte 3

L'ultima volta, Assane era riuscito a eludere le autorità (non durerà molto, a quanto pare) e si era riconciliato con la moglie Claire (Ludivine Sagnier) e il figlio Raoul (Etan Simon). Tuttavia, aveva detto loro che, sebbene la sua battaglia contro Pellegrini fosse finalmente finita, doveva andarsene per la loro sicurezza, perché stava causando loro solo guai. Con una promessa, però: che sarebbe tornato.

Ora in clandestinità, nei 7 episodi della Parte 3 Assane deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Ma sono le sofferenze che lui stesso ha causato a spingerlo ben presto a tornare a Parigi, con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Gli spettri del passato, infatti, sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolge i suoi piani.