Lupin 4: Quando esce, anticipazioni, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Ci sarà una quarta parte di Lupin? La serie francese di Netflix con Omar Sy è ormai un successo internazionale: ecco tutte le anticipazioni sempre aggiornate.

Lupin vola nelle classifiche Netflix di mezzo mondo. La serie francese con Omar Sy nei panni di un ladro che si ispira alle gesta del ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc ha conquistato il pubblico internazionale e, a due settimane dall'uscita della Parte 3, staziona al primo posto della Top 10 globale delle serie tv non in lingua inglese e anche della Top 10 italiana. Il rinnovo per una quarta Parte sembra ormai dietro l'angolo, eppure Netflix deve ancora ufficializzarlo. Cosa dobbiamo aspettarci da un (probabilissimo) quarto capitolo e quando possiamo sperare di vederlo in streaming su Netflix? Abbiamo raccolto tutto quello che si sa finora su Lupin 4.

Lupin 4 ci sarà?

Intervistato recentemente da Variety, l'ideatore di Lupin George Kay è sembrato molto ottimista parlando di una possibile quarta parte. "Abbiamo lavorato duramente su queste stagioni e abbiamo avuto la possibilità di vedere come ha reagito il mondo. Quindi direi che bisogna tenerne conto. Quando crei dinamiche tra i personaggi, imposti show del genere in modo che possano avere vita lunga così da non essere messi alle strette e non risulti difficile pensare a come continuare, perché credo sia più complicato far durare qualcosa che è destinato a una vita breve. Siamo partiti da una base molto ambiziosa e solida, quindi la storia potrà continuare se necessario", sono le sue parole.

La probabile data d'uscita

Gli autori, quindi, si sentono pronti a portare avanti la storia e aspettano solo il via libera di Netflix e dello studio francese Gaumont Television. Anche perché, come sa chi ha visto il finale della Parte 3, la serie non può certo finire in modo ambiguo e con degli interrogativi lasciati in sospeso. Nonostante le buone intenzioni degli sceneggiatori, potrebbero però volerci anni prima che i nuovi episodi possano approdare su Netflix. Se i primi due capitoli sono usciti a breve distanza l'uno dall'altro (perché pensati come una stagione unica), per il terzo abbiamo dovuto aspettare ben due anni. Pertanto, la quarta parte potrebbe arrivare nel 2025.

Lupin 3: Cosa è successo nel finale

Attenzione: SPOILER per chi non ha visto tutti gli episodi della Parte 3. Nella terza parte le sofferenze che lui stesso aveva causato hanno spinto Assane a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma le cose non sono andate esattamente come credeva quando un nuovo grande colpo che ha pianificato non è andato a buon fine e il ritorno di sua madre Mariama, nonché di un suo vecchio nemico, ha sconvolto i suoi piani. Dopo essersi riunito con la sua famiglia e con sua madre, Assane ha messo in atto un piano per vendicarsi di Jean-Luc Keller e consegnarlo alla polizia. Poi si è costituito, in modo da proteggere la sia famiglia e far vivere i suoi cari tranquilli, lontani dai riflettori.

Una volta in carcere, però, Assane si è trovato di fronte a una sorpresa inaspettata. Gli è stata recapitata una lettera dal suo vicino di cella che conteneva una foto di lui da bambino con in mano un libro di Lupin, La vendetta di Cagliosto. Il regalo arrivava direttamente da Hubert Pellegrini, che lui stesso aveva fatto arrestare. Dal contenuto della lettera abbiamo capito che Assane stesso è caduto in trappola, manipolato proprio da Pellegrini.

La trama della Parte 4

Ma cosa potrebbe succedere nel quarto capitolo di Lupin? Il colpo di scena che chiude la terza parte ci fa capire che la battaglia tra Assane e Hubert Pellegrini, il malvagio magnate degli affari responsabile della morte del padre di Assane, è solo all'inizio. Sarebbe interessante se la serie esplorasse le dinamiche carcerarie, anche se è più probabile che ritroveremo il protagonista fuori dal carcere (forse dopo un'evasione?), pronto per un nuovo incredibile e (forse) ultimo colpo. Non ci sorprenderebbe se la serie venisse rinnovata per un'ultima stagione pensata per chiudere il cerchio e dare un finale soddisfacente alla storia.

Il cast

In un'ipotetica Parte 4 di Lupin non ci aspetteremmo grandi stravolgimenti nel cast. È probabile che tornino tutti i personaggi principali e i relativi interpreti cioè: Omar Sy nei panni di Assane Diop, Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire Laurent, Antoine Gouy nel ruolo di Benjamin Ferel, Soufiane Guerrab nel ruolo di Youssef Guédira, Shirine Boutella nel ruolo del Capitano Sofia Belkacem, Clotilde Hesme nel ruolo di Juliette Pellegrini, Hervé Pierre nel ruolo di Hubert Pellegrini, Fargass Assandé nel ruolo di Babakar Diop e Etan Simon nel ruolo di Raoul Diop. Alla lista, naturalmente, potrebbero aggiungersi nuovi personaggi. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di Lupin.