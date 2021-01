Lupin 2: Netflix ci dice quanto dovremo aspettare per i nuovi episodi

News Serie TV

La serie tv francese con Omar Sy ha conquistato il pubblico mondiale, diventando velocemente una delle più viste di Netflix.

Il successo di Lupin, diventata velocemente la serie non in lingua inglese più vista di Netflix, primato detenuto fino a poco tempo fa da La casa di carta, ha incoraggiato il servizio di video in streaming a non far attendere ulteriormente i tanti fan in attesa di sapere come continueranno le storie di Assane Diop, una sorta di emulatore del celebre Arsenio Lupin interpretato dal francese Omar Sy. La pausa non si protrarrà a lungo, fortunatamente. È stato annunciato infatti che i nuovi 5 episodi saranno disponibili già quest'estate.

La notizia è accompagnata da un nuovo video speciale nel quale il protagonista racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società.

La trama di Lupin

Netflix stima che 70 milioni di account vedranno Lupin nei primi 28 giorni di disponibilità. Si tratta, dopo il recentissimo record di Bridgerton (82 milioni), della serie originale più vista della piattaforma dopo quest'ultima e The Witcher (76 milioni). I numeri saranno più attendibili nei prossimi giorni, ma è certo che la storia di un giovane uomo di Parigi che usa il libro di Maurice Leblanc Arsène Lupin, ladro gentiluomo per vendicare il padre, rubando dal Louvre un prezioso gioiello che appartiene alla ricca famiglia che anni prima lo ha accusato ingiustamente della sua sparizione, portandolo alla morte, sta piacendo al pubblico, come conferma anche il fatto che la serie sia stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi.