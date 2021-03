Lupin 2: Il primo trailer dei nuovi episodi

News Serie TV

La serie francese tornerà in streaming su Netflix quest'estate con cinque nuovi episodi.

I nuovi cinque episodi di Lupin, la serie francese con Omar Sy nei panni di un brillante giovane uomo che si lascia ispirare dal libro Arsenio Lupin, ladro gentiluomo per compiere un furto spettacolare e svelare la verità dietro la morte del padre incastrato in un crimine che non aveva commesso, saranno disponibili su Netflix quest'estate. Nell'attesa, il servizio di video in streaming ne ha diffuso un primo trailer.

La Parte 2 di Lupin, la serie tv con Omar Sy

Scopriamo che trafugare un prezioso collier dal Louvre per vendicare il padre era una passeggiata rispetto alla sfida che ora Assane Diop (Sy) deve affrontare nella Parte 2 di Lupin. Ovvero ritrovare suo figlio, rapito dagli uomini dei Pellegrini, la stessa famiglia che ha distrutto la sua. "Se tocchi mio figlio, ti uccido", minaccia il protagonista a uno di loro nella clip. Ciò che le immagini mostrano subito dopo è una corsa alla misura più estrema, con Hubert Pellegrini (Hervé Pierre) che ammette: "Il piano sarà usare il figlio come esca. E Diop verrà da noi".

Con 70 milioni di account coinvolti nella visione di almeno due minuti della serie nelle prime quattro settimane di disponibilità, Lupin ha battuto La casa di carta come serie non in lingua inglese più vista di Netflix. Va precisato tuttavia che sono numeri non verificabili forniti dalla stessa piattaforma, non quattro ma una settimana e mezzo dopo il debutto.