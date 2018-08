Lost: Desmond e Penny si sono ritrovati nel luogo del loro primo incontro

Otto anni dopo la loro ultima volta insieme in Lost, Desmond e Penny, alla storia Henry Ian Cusick e Sonya Walger, si sono riabbracciati in una cornice molto speciale, immortalando la reunion in una foto condivisa su Twitter.

Lui attualmente nel cast di The 100 e lei reduce da due stagioni in The Catch, Cusick e Walger si sono ritrovati nello stesso luogo in cui i loro personaggi nell'amata serie di fantascienza di ABC si incontrarono la prima volta. Si tratta del monastero di Eddington, in Scozia, che nella realtà corrisponde alla Scuola Privata di St. Andrew a Honolulu, alle Hawaii. "È così bello rivederti, Sonya!", ha scritto l'attore in risposta al tweet della collega.