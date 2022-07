Lost: Che reunion! Josh Holloway, Daniel Dae Kim e Henry Ian Cusick di nuovo insieme 12 anni dopo

News Serie TV

Gli ex colleghi del popolare mistery drama di ABC hanno trascorso insieme la giornata della festa americana del 4 luglio.

Certe reunion non lasciano indifferenti gli appassionati di serie tv. Soprattutto se in ballo c'è Lost, una delle serie più popolari e anche più discusse del nuovo millennio. Qualche giorno fa si sono ritrovati, per festeggiare la festa americana del 4 luglio insieme, tre attori che oltre dodici anni fa hanno condiviso il set del mistery drama di ABC: Josh Holloway, Daniel Dae Kim e Henry Ian Cusick, interpreti rispettivamente di James 'Sawyer' Ford, Jin Kwon e Desmond Hume. I tre ex colleghi, felici e sorridenti, hanno condiviso la foto che vedete sopra, apparsa sulla pagina Instagram di Josh Holloway (vi sfidiamo a non fare un pensierino su un rewatch immediato di Lost, dopo averla vista).

Lost: La reunion 12 anni dopo

Negli Stati Uniti il finale di Lost è andato in onda il 23 maggio 2010. Da allora le strade dei protagonisti si sono divise e sono stati pochi i casi in cui gli attori si sono ritrovati insieme. Il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, lo scorso 4 luglio, è stata l'occasione di una mini reunion. "Aloha dall'isola #Brothas4L", si legge nel post condiviso da Holloway. Cusick ha ripubblicato la foto sul sulle sue Instagram Stories, scrivendo "Settimana della disintossicazione" sotto lo scatto. Moltissimi i commenti sotto al post: da quello dell'ex collega Harold Perrineau (Michael Dawson) a quello di un semplice fan che simpaticamente ha scritto: "Ragazzi, siete ancora lì? No, perché io ancora non ho capito il finale".

In un'altra immagine, Holloway appare insieme a sua moglie Yessica Kumala, con Cusick e sua moglie Annie. "Voi persone irresponsabili siete responsabili della mia sbornia", ha commentato Kumala. Solo qualche settimana fa, inoltre, Josh Holloway aveva condiviso una foto da Oahu nelle Hawaii, uno dei luoghi delle riprese di Lost, e aveva scritto: "Dove tutto ebbe inizio. Sarò per sempre grato".

Sebbene rare, non sono mancate le occasioni di reunion negli scorsi anni per i protagonisti di Lost. Nel 2018 Sonya Walger e Henry Ian Cusick, che interpretavano la coppia Penny e Desmond, avevano documentato con una foto un loro incontro esattamente nel punto in cui i loro personaggi si erano incontrati per la prima volta nella serie. L'anno scorso, inoltre, Jorge Garcia (l'interprete di Hurley) e Cusick hanno hanno recitato di nuovo insieme in un arco di episodi di MacGyver.

Foto: Instagram @officialjoshholloway