Loro: Qualcosa di inquietante si aggira nel trailer ufficiale della stagione 2

La serie horror antologica tornerà in streaming su Prime Video il 25 aprile.

I detective della tv, al pari dei loro colleghi reali, hanno visto le peggiori cose. Dawn Reeve, la protagonista della seconda stagione di Loro, la serie horror antologica di Prime Video creata da Little Marvin, avrà a che fare con un livello ancora più inquietante di orrore e mistero quando si ritroverà a indagare su un omicidio nella Los Angeles degli anni '90. Il trailer ufficiale diffuso dal servizio streaming vi aiuterà a capire meglio di cosa stiamo parlando.

Loro: La trama e il cast della stagione 2

Disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 25 aprile, il secondo capitolo - intitolato Loro: La paura - vede la detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Dawn Reeve (interpretata da Deborah Ayorinde, uno dei volti del ciclo inaugurale) indagare sul raccapricciante omicidio di una donna in una famiglia affidataria. In un periodo tumultuoso per la città, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo perseguita lei e la sua famiglia.

L'identità così come il modus operandi dell'assassino sono solo accennati nell'anteprima, ma bastano per farci sentire a disagio. Ayorinde è l'unica del precedente cast principale a tornare nei nuovi otto episodi, affiancata da nuovi interpreti. Joshua J. Williams (Cloak & Dagger) e la candidata al Golden Globe Pam Grier (Jackie Brown) vestono i panni di Kel e Atena, il figlio e la madre di Dawn. A Jeremy Bobb (Russian Doll) è stato affidato il ruolo del partner della protagonista, il detective Ronald McKinney, mentre Wayne Knight (Seinfeld) interpreta il suo supervisore, Schiff. A loro si aggiungono Luke James (The Chi) nei panni dell'aspirante attore Edmund Gaines; Carlito Olivero (Step Up: High Water) di Joaquin Diaz, appena diventato detective; Charles Brice (Homeland) di Reggie Marks, un affascinante avvocato; e Iman Shumpert (The Chi) di Corey, l'ex di Dawn.