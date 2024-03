Loro, la stagione 2 della serie horror annunciata ufficialmente: La trama, chi torna e altri dettagli

News Serie TV

La protagonista del ciclo inaugurale, Deborah Ayorinde, torna con un nuovo personaggio.

È ufficiale: la serie horror antologica Loro tornerà su Prime Video con una seconda stagione di 8 episodi. L'appuntamento negli Stati Uniti è fissato per il 25 aprile, mentre fin da ora sono disponibili tutti i dettagli della nuova storia - dal titolo, che sarà Them: The Scare nella versione originale, alla trama e i membri del cast. Con una sorpresa: quest'ultimo include nuovamente Deborah Ayorinde, protagonista del ciclo inaugurale, nei panni di un nuovo personaggio.

Loro: Tutti i dettagli della stagione 2

La prima stagione di Loro ci aveva portato nei sobborghi della Los Angeles degli anni '50, dove gli Emory, una famiglia afroamericana trasferitasi dalla Carolina del Nord in un quartiere abitato solo da bianchi, scoprono velocemente che gli altri residenti non sono entusiasti di averli come nuovi vicini. Inoltre, la casa che hanno sempre sognato si trasforma nell'epicentro di un altro tipo di malvagità: forze ultraterrene che minacciano di perseguitarli, devastarli e distruggerli.

Them: The Scare, la stagione 2 di cui qui di seguito vi mostriamo un'anteprima fotografica, ci riporterà a Los Angeles, ma 40 anni dopo, nel 1991. Qui, la detective del locale Dipartimento di Polizia, Dawn Reeve (il nuovo personaggio interpretato dalla Ayorinde), indaga sul raccapricciante omicidio di una donna in una famiglia affidataria. In un periodo tumultuoso per la città, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Ma mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia.

La famiglia di Dawn include suo figlio Kel e la madre Atena, interpretati rispettivamente da Joshua J. Williams (Cloak & Dagger) e dalla candidata al Golden Globe Pam Grier (Jackie Brown). Il resto del cast include Luke James (The Chi) nel ruolo dell'aspirante attore Edmund Gaines; Jeremy Bobb (Russian Doll) del partner di Dawn, il detective Ronald McKinney; Wayne Knight (Seinfeld) del tenente Schiff, supervisore della protagonista; Carlito Olivero (Step Up: High Water) di Joaquin Diaz, appena diventato detective; Charles Brice (Homeland) di Reggie Marks, un affascinante avvocato; e Iman Shumpert (The Chi) di Corey, l'ex di Dawn.

Le dichiarazioni

"Con Them: The Scare volevamo combinare il nostro amore per l'horror con uno sguardo alla ricca storia e all'evoluzione di Los Angeles", ha dichiarato l'ideatore e showrunner di Loro Little Marvin in un comunicato. "Questo secondo capitolo è una nuova storia ambientata negli anni '90, uno dei decenni più iconici per il cinema, la musica e la moda, in particolare a Los Angeles. Sono anche entusiasta del nostro straordinario cast. Deborah Ayorinde torna con un personaggio completamente nuovo, Luke James offre una performance indimenticabile e la leggendaria Pam Grier, che ha interpretato così tanti ruoli iconici e amati sullo schermo, fa il suo ritorno all'horror... Non avremmo potuto chiedere un gruppo più coraggioso per guidare questa seconda stagione".