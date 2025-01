Lockerbie: Su Sky e in streaming su NOW la miniserie con Colin Firth che ricorda il dramma dell'attentato sul volo Pan Am 103

News Serie TV

Il drama di 5 episodi da oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La storia di questo mondo è segnata da enormi tragedie e momenti profondamente dolorosi dei quali abbiamo il dovere di conservare la memoria. In Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103, nuova miniserie Sky Original con protagonista il premio Oscar Colin Firth (A Single Man, Il discorso del re), in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 27 gennaio ogni lunedì con nuovi episodi, il drammaturgo scozzese David Harrower racconta il viaggio lungo oltre trent'anni alla ricerca di verità e giustizia per le vittime di uno tra i peggiori attacchi terroristici di sempre.

Era il 21 dicembre del 1988 e in ogni angolo di un Regno Unito addobbato a festa ci si stava preparando al Natale quando i cuori saltarono un battito e nulla fu più lo stesso. Circa mezz'ora dopo il decollo da Londra, il volo Pan Am 103 diretto verso il suo secondo scalo a New York esplose sopra la cittadina scozzese di Lockerbie in conseguenza della detonazione di un esplosivo al plastico nascosto in una valigia. Morirono tutti i 259 occupanti, mentre altre 11 persone persero la vita colpite dai rottami dell'aereo che, dal cielo, caddero su un'area di oltre 2,000 metri quadrati. L'impatto fu così forte che le apparecchiature locali registrarono una scossa sismica di oltre un punto e mezzo della scala Richter. Numerose case furono disintegrate all'istante e ancora più famiglie conobbero un dolore che non avrebbe più dato loro pace.

Lockerbie: La verità dietro l'attentato al volo Pan Am 103

Jim Swire, il personaggio interpretato nei cinque episodi di Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103 da Firth, è un medico e un padre amorevole colpito in prima persona dalla tragedia insieme alla sua famiglia unita. La giovane figlia Flora si trovava a bordo di quel volo, nonostante la loro disperata speranza alle prime, terribili notizie che qualcosa alla fine glielo avesse impedito. La miniserie si avvicina velocemente al momento più drammatico del suo racconto attraverso le prospettive di questa famiglia e di alcuni residenti di Lockerbie. Le scene del disastro sono così sconvolgenti e intime che a noi hanno ricordato quelle di Chernobyl (disponibile anch'essa su Sky e in streaming su NOW) nella loro angosciante rievocazione di un'altra tragedia del passato. Altrettanto velocemente, il racconto si sposta sulla ricerca di risposte, da parte di Jim e di sua moglie Jane (Catherine McCormack, Slow Horses) in particolare, partendo dal momento in cui l'uomo viene nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito.



Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103: La Miniserie Tv con Colin Firth su Sky e NOW - HD

Furono sufficienti pochi giorni di rilevamenti per confermare che quanto accaduto a Lockerbie era stato il risultato di un vile attentato terroristico, mentre ne servirono molti di più per identificare un collegamento della Libia con il disastro e dare un nome al colpevole. Lungo i fili tesi di un'indagine che vede anche gli Stati Uniti d'America - il Paese con il maggior numero di vittime - fare la propria parte, assistiamo al viaggio attraverso continenti e divisioni politiche che il Dott. Swire, spinto dall'amore e dalla perdita, compie per ottenere verità e giustizia. Un cammino inarrestabile che non solo mette a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma travolge anche la sua fiducia nel sistema giudiziario di fronte a evidenti omissioni e bugie, cambiando per sempre la sua visione del mondo. "Sono rimasto semplicemente sopraffatto dalla tristezza senza fine del suo viaggio", ha raccontato Firth a Sky parlando di Jim Swire. "Ho pensato che fosse la storia più straordinaria, dolorosa, ma per molti versi anche impressionante. Ho pensato che, se si ripercorrevano le cose che quest'uomo ha passato, allora sarebbe stata una storia che valeva la pena raccontare".

Il Jim Swire di Colin Firth

"Penso che una delle cose straordinarie e particolari del personaggio di Jim Swire sia il viaggio e la sua durata", ha continuato Firth. "Il punto in cui si trova oggi non potrebbe essere più lontano dal punto di partenza. Questo è un uomo che, secondo la mia comprensione, aveva un'enorme fiducia nelle istituzioni e nelle istituzioni in cui viviamo. Non era un attivista nato, per quanto abbia potuto vedere. Non è qualcuno che diffida intrinsecamente dell'establishment. Penso che abbia dato per scontato che i governi cerchino di dirci la verità, così come fanno le forze dell'ordine e la professione legale. Questo è stato il suo punto di partenza. Ovviamente, troviamo Jim in uno stato di emozione cruda e di profondo risentimento. La sua motivazione era scoprire la verità e anche acquisire comprensione. Non sono esattamente la stessa cosa, credo. Se vuoi scoprire la verità, vuoi dare un senso a qualcosa che è intrinsecamente insondabile. Penso quindi che sia partito in buona fede alla ricerca di risposte, che si aspettava arrivassero il più presto possibile. I dubbi si insinuarono quando si rese conto che non erano così imminenti come si aspettava".

Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103 sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì a partire dal 27 gennaio, con due nuovi episodi ogni settimana. Il 10 febbraio il quinto e ultimo episodio sarà seguito dal documentario Sky Original Lockerbie - La vera storia dell'attentato. I suoi quattro episodi di 50 minuti, arricchiti con immagini di repertorio e interviste esclusive, risponderanno a tutte le domande sull'attentato rimaste senza risposta.