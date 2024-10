Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am, il teaser trailer della miniserie Sky Original con Colin Firth

News Serie TV

Il drama di cinque episodi andrà in onda su Sky e in streaming su NOW prossimamente.

Sky ha diffuso il primo teaser trailer di Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am, la sua nuova miniserie originale sul viaggio lungo trent'anni alla ricerca di verità e giustizia per le vittime di uno fra i peggiori attacchi terroristici di sempre, quello che nel dicembre del 1988 interessò il volo Pan Am 103 diretto a New York. Il premio Oscar Colin Firth (Il discorso del re, A Single Man) interpreta Jim Swire, un padre che, spinto dall'amore e dalla perdita, rischiò tutto dopo i fatti di Lockerbie, dove i resti del volo caddero dal cielo poco più di mezz'ora dopo il decollo da Londra.





La trama di Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am

Scritta dal drammaturgo scozzese David Harrower (Blackbird, Knives in Hens) con la collaborazione di Maryam Hamidi (Vigil) per uno dei cinque episodi, Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am, il cui debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è previsto prossimamente, riporta a quel terribile 21 dicembre del 1988, quando i 259 passeggeri e tutti i membri dell'equipaggio del volo Pan Am 103 diretto da Francoforte a Detroit, con scali a Londra e New York, morirono nell'esplosione dello stesso sopra Lockerbie. Altri 11 residenti persero la vita quando l'aereo cade sulla tranquilla cittadina scozzese.

Sulla scia del disastro e della morte di sua figlia, il Dott. Jim Swire viene nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito, che si uniscono per chiedere verità e giustizia. Viaggiando attraverso continenti e divisioni politiche, Jim intraprende un cammino inarrestabile che non solo metterà a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma che travolgerà completamente la sua fiducia nel sistema giudiziario, cambiando per sempre la sua visione del mondo. Esplorando gli eventi del disastro e le sue conseguenze, Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am offre il resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che rischia tutto in memoria di sua figlia, nella ricerca incessante della verità e della giustizia.

Nella miniserie recitano anche Catherine McCormack (Slow Horses) con il ruolo di Jane Swire, la moglie di Jim, Nabil Alraee (The Teacher) del colonnello libico Muammar Gheddafi e Ardalan Esmaili (Rebecka Martinsson) del condannato libico Abdelbaset al-Megrahi.