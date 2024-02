Lo spin-off di Suits ha un titolo: Ordinato ufficialmente l'episodio pilota

News Serie TV

La nuova serie porta la firma di Aaron Korsh, l'ideatore di Suits. Svelata l'identità del protagonista.

All'indomani della proclamazione di Suits come titolo più visto in streaming nel 2023, un successo incredibile che arriva quattro anni dopo la sua conclusione sulla rete via cavo USA, il progetto di riportare in tv il legal drama con uno spin-off ambientato nel suo universo compie un passo cruciale con l'ordine formale, a NBC (!), dell'episodio pilota. E mentre fervono i preparativi per l'inizio delle riprese il prossimo mese a Vancouver, in Canada, dalla produzione arrivano tantissimi nuovi dettagli, come il titolo e la trama ufficiale della nuova serie.

Suits: Tutti i nuovi dettagli dello spin-off

Scritta dall'ideatore della serie originale Aaron Korsh, Suits: L.A. introdurrà al pubblico un personaggio tutto nuovo, Ted Black, descritto come un ex procuratore federale di New York che si è reinventato rappresentando i clienti più potenti di Los Angeles. Ma il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha sempre disprezzato per tutta la sua carriera.

Sicuramente ben vestito (ce lo possiamo aspettare, giusto?), Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Tutto questo accade mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa i quali hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

Prima dell'inizio delle riprese, la produzione procederà con la selezione del cast. Oltre a Korsh, il team include i produttori esecutivi David Bartis, Doug Liman e Gene Klein e la regista Victoria Mahoney. Che la potenziale nuova serie sia destinata a NBC, una rete broadcast, e non a un servizio streaming, Peacock in primis ma anche Netflix, che è stato fondamentale per la rinnovata popolarità di Suits, è un colpo di scena. Nielsen ha calcolato che, lo scorso anno, i 134 episodi della serie sono stati fruiti sulle due piattaforme per 57,7 miliardi di minuti. Questo solo negli Stati Uniti. Un risultato che ha battuto il record di 57,1 miliardi di minuti visti detenuto dal 2020 dalla comedy The Office.