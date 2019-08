Lizzie McGuire torna in tv! Disney+ ordina il revival con Hilary Duff

News Serie TV

La nuova serie seguirà una Lizzie trentenne a New York City.

Quello di Disney+, la nuova piattaforma streaming di Walt Disney, è uno dei lanci più attesi dell'autunno, e non solo perché metterà a disposizione del pubblico l'immenso e pregiato catalogo del colosso dell'intrattenimento per soli 6,99$ al mese. Il servizio proporrà anche tantissimi film e serie tv originali. Offerta alla quale nelle ultime ore si è aggiunto un altro titolo tripla A: il revival di Lizzie McGuire, con Hilary Duff nuovamente nel ruolo di protagonista.

L'annuncio arriva dalla D23 Expo, la convention tenutasi nel fine settimana ad Anaheim, in California. La nuova serie, che segue di quindici anni le due stagioni andate in onda su Disney Channel, vedrà una Lizzie trentenne farsi una vita a New York City. Prodotto da Terri Minsky, lo stesso ideatore della teen sitcom originale, il sequel includerà anche questa volta l'alter ego animato di Lizzie, personificazione dei sentimenti e delle paure più intimi della protagonista.

Duff, attualmente nel cast della serie di successo di TVLand Younger, ha dichiarato in un'intervista con Good Morning America: "La sua vita è inquadrata in modo piuttosto perfetto. Ha il lavoro dei suoi sogni come apprendista per uno studio di design d'interni, ha un grazioso appartamento a Brooklyn e sta per festeggiare il suo trentesimo compleanno con i suoi amici. Ovviamente, non tutto andrà alla perfezione per sempre". L'attrice ha aggiunto che Lizzie "riceverà alcune notizie piuttosto grandiose alla fine del primo episodio", mentre per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, non aspettatevi di vederla con Gordo; "avrà uno splendido fidanzato che è uno chef di questo ristorate pazzesco a SoHo". E, alla domanda se il personaggio interpretato da Adam Lamberg apparirà nel revival, Duff si è limitata a dire: "Devo tenermi sul vago, ma ci sono molte sorprese in serbo. I desideri di tutti saranno soddisfatti mentre affronteremo il viaggio".