Little Voice: Il primo, intenso trailer del musical drama di J.J. Abrams

Nella clip, l'ideatrice Sara Bareilles canta il brano che dà il titolo alla nuova serie.

In attesa del debutto il 10 luglio, Little Voice, musical drama del prolifico J.J. Abrams per il servizio streaming Apple TV+, si rivela in un primo teaser trailer utile a dimostrare, e ne aveva bisogno, di poter raggiungere quelle note che si spera gli permetteranno di riportare i riflettori su un genere fin troppo bistrattato negli ultimi anni, e ne sanno qualcosa i fan di Nashville e Smash, giusto per citarne un paio.





La trama di Little Voice

Ideata da Sara Bareilles, la quale ha già lasciato il segno come cantautrice e compositrice di Broadway, che nella clip vediamo e sentiamo esibirsi con un suo brano, scena girata durante l'ultimo giorno di riprese a commemorazione del traguardo raggiunto, Little Voice segue l'attrice di Star Brittany O'Grady nei panni di Bess, una giovane interprete di talento che lotta per realizzare i propri sogni mentre si destreggia tra romanticismo, problemi familiari e altro ancora.

La serie, che non si basa sulla vita della Bareilles ma è comunque ispirata dalle sue battaglie come artista durante i suoi primi vent'anni, condivide il titolo con il suo fortunato album del 2007, scelta che in un primo momento non la entusiasmava. "Non volevo confondere il pubblico sul fatto che questa fosse la mia storia, o che queste fossero canzoni di quel disco cui era stata data una nuova vita", ha spiegato in un'intervista con Entertainment Weekly. "È semplicemente la storia di questa persona che entra in questa fase della sua vita. Ascoltare le tue intuizioni e imparare a fidarti di quella vocina dentro di te continua a essere una delle cose più difficili da fare nella vita. Rimane un messaggio davvero importante".