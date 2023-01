Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams, morta a 64 anni

News Serie TV

In un giorno già funesto per la morte di Annie Wersching, arriva anche la notizia della scomparsa di Lisa Loring, la Mercoledì Addams originale, a soli 64 anni.

Un triste annuncio per gli appassionati di serie tv "vintage" che hanno fatto la storia della televisione, è arrivato oggi, e riguarda la scomparsa, a soli 64 anni, di Lisa Loring, che con John Astin (oggi 93enne) era l'unica interprete ancora in vita della Famiglia Addams, dove aveva dato vita, da bambina, all'originale Mercoledì. L'attrice aveva solo 64 anni ed è morta sabato notte al St. Joseph Medical Center di Burbank in seguito alle complicazioni di un ictus dovuto all'ipertensione. Tutti la conoscono come la deliziosa bambina con le treccine che ama decapitare le sue bambole e insegna a ballare a Lurch, ma la vita e la carriera di Lisa Loring non sono state felici, purtroppo, come vi riassumiamo di seguito.

We just received the horrible news that Lisa Loring, the original Wednesday Addams from the Addams Family TV show, just passed away at age 64 pic.twitter.com/tdFoxvl0TE — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) January 30, 2023

Lisa Loring: vita e carriera

Quando venne scelta per interpretare Mercoledì Addams nella prima, classica riduzione televisiva delle vignette di Charles Addams, Lisa Ann De Cinces (così si chiamava) aveva solo 5 anni e mezzo. Del resto a 3, accompagnata dalla madre divorziata, che le aveva scelto il nome d'arte Loring, era già una piccola modella ed era già apparsa in tv, proprio nell'anno di inizio della serie, il 1964, in un episodio del Dottor Kildare. La piccola Lisa prima ancora di saper leggere, imparò a memorizzare le sue battute. Per i suoi partner sulla scena, da adulta, aveva avuto parole di stima e affetto, definendoli "come una famiglia. Carolyn Jones e John Astin erano come genitori per me. Fantastici". Dopo i 64 episodi dello show, che chiuse in battenti nel 1966 continuando comunque a circolare, gli attori si ritrovarono nel 1977 per il telefilm della NBC Halloween con la famiglia Addams. Assieme a John Astin e con la leggendaria comica Phyllis Diller, Lisa Loring interpretò dopo la fine della Famiglia Addams la sitcom The Pruitts of Southampton, inedita da noi, che durò solo una stagione e apparve in un episodio di Operazione U.N.C.L.E. La carriera di questa dotatissima bambina iniziò un lento ma inarrestabile declino. A 15 anni Lisa Loring si sposò per la prima volta col fidanzatino d'infanzia e a 16 ebbe la prima figlia, perdendo però la madre, alcolizzata, che aveva solo 34 anni. Come attrice, Loring apparve anche in episodi dei popolari telefilm Fantasilandia e Barnaby Jones e a inizio anni Ottanta conquistò un ruolo ricorrente nella soap opera della NBC Così gira il mondo. Col declino della sua carriera televisiva, destino comune a molti ex attori bambini, Lisa Loring iniziò a interpretare al cinema una serie di film horror slasher a basso costo, come Blood Frenzy, Savage Harbor e Iced, ma contemporaneamente dovette combattere una battaglia con l'eroina, che mise fine alla sua carriera. Nel 1981 aveva sposato l'attore Doug Stevenson, da cui divorziò nel 1983, per sposare nel 1987 l'attore porno Jerry Butler, che per lei si era detto pronto ad abbandonare la carriera. Cosa che però non fece, continuando ad apparire in film per adulti, fino alla decisione di Loring di divorziare, nel 1992. Anche il quarto matrimonio contratto da Loring nel 2003 si concluse con un divorzio nel 2014. Grazie al revival della Famiglia Addams, Lisa Loring aveva iniziato a girare il circuito delle convention, dove era molto amata e apprezzata. Ci consola pensare che al termine della sua breve, tormentata vita, avesse al fianco le due figlie, che gli avevano dato due nipoti.

𖤐Lisa Loring celebrating her 8th birthday on set of The Addams Family🕷 pic.twitter.com/vcM55Z6mlr — 💀 (@_Abhorrence) August 20, 2019