Lies Anatomy: Su Sky Crime e NOW la storia dell'ex sceneggiatrice di Grey's Anatomy che ha ingannato Hollywood

Dal 31 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la docuserie che racconta l'incredibile storia dell'ex sceneggiatrice di Grey's Anatomy che ha ingannato Hollywood con una vita interamente inventata.

In esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW arriva Lies Anatomy, la docuserie che svela l'incredibile storia di Elisabeth R. Finch, l'ex sceneggiatrice del medical drama di successo Grey's Anatomy che ha ingannato Hollywood con un'elaborata rete di bugie. Disponibile dal 31 marzo, ogni lunedì alle ore 22:00 con un nuovo episodio, la docuserie esplora un caso che ha sorpreso gli Stati Uniti e che ancora oggi, dopo diversi anni, continua a far discutere.

Lies Anatomy: La storia di Elisabeth Finch

Lies Anatomy ripercorre la controversa vicenda di una donna che ha trasformato presunte esperienze personali - dalla lotta contro il cancro all'aborto subito a causa della chemio agli abusi sessuali - in toccanti sceneggiature per una delle serie tv più amate al mondo. Una narrazione che ha conquistato la fiducia di colleghi e pubblico, prima di rivelarsi una colossale menzogna. Attraverso testimonianze esclusive e documenti inediti, la docuserie rivela come Elisabeth Finch sia riuscita a mantenere la sua elaborata finzione, ingannando anche i più stretti collaboratori di una delle produzioni più importanti e seguite della tv americana.

Nei suoi tre episodi di 60 minuti ciascuno, Lies Anatomy analizza i meccanismi della manipolazione e dell'inganno nell'industria dell'intrattenimento, sollevando interrogativi sul confine tra narrazione creativa e falsificazione della realtà.