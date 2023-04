Lessons in Chemistry: Brie Larson tra scienza e cucina nel teaser trailer della nuova serie di Apple TV+

News Serie TV

Basata sul bestseller omonimo di Bonnie Garmus, la serie sarà disponibile in streaming quest'autunno.

Apple TV+ ha diffuso il primo teaser trailer di Lessons in Chemistry, la nuova serie con protagonista il premio Oscar Brie Larson basata sul romanzo di successo scritto da Bonnie Garmus Lezioni di chimica.

La trama di Lessons in Chemistry

Disponibile in streaming il prossimo autunno, Lessons in Chemistry è ambientata nei primi anni '50 e segue Larson nei panni di Elizabeth Zott, una donna costretta a mettere da parte il suo sogno di diventare una scienziata mentre ha a che fare con una società patriarcale e norme secondo le quali le donne dovrebbero fare le casalinghe. Dopo essere stata licenziata dal suo laboratorio, Elizabeth accetta un lavoro come conduttrice di un programma televisivo di cucina. Ma invece di limitarsi a mostrare ricette, Elizabeth mira a far vedere a una nazione di casalinghe frustrate - e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando - che lo status quo può essere cambiato mentre desidera ardentemente tornare al suo precedente lavoro.

Il resto del cast di Lessons in Chemistry include Lewis Pullman (Outer Range), Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto), Stephanie Koenig (L'assistente di volo), Kevin Sussman (The Big Bang Theory), Patrick Walker (The Resident) e Thomas Mann (Lilli e il vagabondo).