Legacy of Spies: Matthew Macfadyen protagonista di una serie basata sui romanzi di John le Carré

La star di Succession Matthew Macfadyen interpreterà George Smiley in un nuovo progetto tv, Legacy of Spies, che prende spunto da diversi romanzi in cui appare il personaggio del dirigente dei servizi segreti inglesi.

Matthew Macfadyen, vincitore di due Emmy e due BAFTA per il suo ruolo di Tom Wambsgans (sì, se ve lo state chiedendo non sappiamo ancora pronunciare questo cognome) nella serie Succession, è stato scelto per interpretare George Smiley in Legacy of Spies, una nuova serie tv basata sui romanzi di John le Carré che ha già tutta l'aria di essere un progetto di altissimo livello.

Legacy Of Spies: I primi dettagli della serie tv

Il progetto, prodotto da The Ink Factory che detiene i diritti dell'opera di le Carré e da Fifth Season, sarà ispirato a una selezione di opere che raccontano le avventure dell'agente dei servizi segreti Smiley, tra cui La talpa, L'onorevole scolaro, La spia che venne dal freddo, insieme a materiali inediti dell'autore. La serie, ancora in sviluppo, ha già suscitato l'interesse di potenziali acquirenti internazionali e non ci vorrà molto prima che trovi un distributore. La sceneggiatura è stata scritta da Stephen Cornwell e Clarissa Ingram, cofondatori di Ink Factory, mentre Graham Yost, l'ideatore di Silo, sarà il produttore esecutivo.

Chi è George Smiley e chi lo ha già interpretato

George Smiley, per gli appassionati lettori di la Carré non ha bisogno di presentazioni. È infatti uno degli agenti segreti più iconici della letteratura di spionaggio. Direttore dei servizi segreti britannici e vice-capo del "Circus", Smiley è un uomo che, nonostante il suo aspetto fisico modesto e poco appariscente (è descritto come basso e corpulento con occhiali spessi ed è praticamente l'opposto di James Bond), possiede una grande intelligenza e una straordinaria capacità di analizzare e risolvere casi complessi.

Matthew Macfadyen si unisce a una lunga lista di attori che hanno interpretato George Smiley nel corso degli anni. Tra questi, spiccano Rupert Davies nel 1965 ne La spia che venne dal freddo, Gary Oldman ne La talpa del 2011 e Alec Guinness nella miniserie tv del 1979. Macfadyen dovrà quindi misurarsi con un personaggio già iconico. Noto anche per film come Orgoglio e pregiudizio e Il funerale è servito, l'attore inglese ha dimostrato comunque di essere particolarmente versatile mescolando ironia e dramma e regalandoci poi la sua migliore interpretazione in Succession. Noi non vediamo l'ora di vederlo all'opera nel ruolo di Smiley.