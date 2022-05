Legacies: L'ideatrice Julie Plec rattristata per la cancellazione, ma annuncia delle sorprese

News Serie TV

La serie cancellata da The CW dopo quattro stagioni.

Tra le numerose degli ultimi giorni, la cancellazione di Legacies è tra quelle che hanno scosso maggiormente il pubblico in giro per il mondo. A deludere sono state soprattutto le tempistiche: si è scritto che The CW non ha informato preventivamente i produttori e gli sceneggiatori, impedendogli di dare alla serie e al franchise Vampire Diaries, così come alle loro storie, una conclusione adeguata. Ma è davvero così? Dopo alcune ore di riflessione, come promesso, l'ideatrice Julie Plec ha espresso il suo punto di vista in una serie di tweet.

La cancellazione di Legacies: Le considerazioni di Julie Plec

"Alla mia amata Legacies - dopo la sparatoria di Parkland, capii di voler raccontare una storia sui giovani eroi che ci avrebbero salvato da noi stessi. Bravi ragazzi che vivono ai margini, i quali alla fine si rivelano gli eroi dell'intera storia", ha scritto Plec. "A Brett Matthews, il capitano, leader senza paura, voce brillantemente divertente (per non parlare del cuore e dell'anima) dello show. Mio compagno di lavoro e qualcuno che sono orgogliosa di chiamare amico. Al cast e alla troupe, alcuni dei quali fanno parte della famiglia dal primo giorno di The Vampire Diaries nel 2009. Ai matrimoni celebrati lungo la strada, ai bambini che sono nati, alle amicizie che tutti abbiamo stretto e, si spera, a molte, molte altre storie a venire. E ai fan. Senza i quali niente di tutto questo conta. È stato un onore essere parte del racconto di queste storie per voi".

"Un'ultima alzata di cappello ai nostri spiriti affini cancellati a The CW. Che corsa abbiamo fatto insieme. È triste quando le cose cambiano davanti ai tuoi occhi. Possiate tutti trovare la strada per la vostra prossima avventura con la consapevolezza di essere orgogliosi di voi stessi", ha continuato. "Un'ultima cosa: su Roswell e Legacies. Mark Pedowitz e il suo team hanno avuto la classe e la grazia di avvertire i team che gli show avrebbero potuto non sopravvivere, sebbene The CW lo avrebbe voluto. Per questo motivo, i finali di stagione di entrambe le serie sono stati accuratamente realizzati per funzionare anche come finali di serie. Posso parlare per Legacies e dire che io, Brett e il team di sceneggiatori ci abbiamo riversato tutto il nostro amore. E ci sono un paio di sorprese per i fan di lunga data dell'universo Vampire Diaries che potrebbero assolutamente farvi impazzire".