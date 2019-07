Legacies: Alexis Denisof sarà uno stregone nella stagione 2

News Serie TV

La serie fantasy tornerà su The CW con i nuovi episodi il 10 ottobre.

La prossima avventura di Alexis Denisof in tv avrà a che fare ancora una volta col fantasy e il soprannaturale. Reso celebre dal ruolo di Wesley Wyndam-Pryce in Buffy ed Angel, e più di recente ne Le terrificanti avventure di Sabrina, l'attore 53enne interpreterà un ruolo chiave nella seconda stagione stagione di Legacies.

Secondo TVLine, a partire dal secondo episodio Denisof ricorrerà nei panni del Professor Vardemus, uno stregone venuto dalla Gran Bretagna per insegnare alla Salvatore School for the Young and Gifted. Un po' dandy, Vardemus conquisterà gli studenti con la sua ferma convinzione della superiorità del loro mondo soprannaturale.

Mentre in Italia sta per concludersi su Premium Stories e in streaming su Infinity la programmazione del ciclo inaugurale, negli Stati Uniti Legacies tornerà su The CW il 10 ottobre. L'ingaggio di Denisof segue quello di Thomas Doherty (Descendants) per il ruolo di Sebastian, un vampiro molto antico con idee altrettanto antiche sul modo in cui le cose debbano andare.