Le Sweet Magnolias affrontano tragedie, crisi e persino una tempesta nel trailer ufficiale della stagione 4

I nuovi episodi de Il colore delle magnolie saranno disponibili su Netflix dal 6 febbraio.

Mentre nel mondo reale le festività sono ormai un lontano ricordo, nell'immaginaria Serenity tutto deve ancora cominciare. La quarta stagione de Il colore delle magnolie, disponibile in streaming su Netflix dal 6 febbraio, sarà la prima del drama romantico basato sugli apprezzati romanzi di Sherryl Woods a essere ambientata durante il periodo delle feste. Questo non significa però che per le Sweet Magnolias sarà tutto sorrisi e abbracci. Come mostra il trailer ufficiale, questa volta dovranno vedersela con una tragedia, una crisi cittadina e una violenta tempesta.

Trailer: Stagione 4 - Il Trailer Ufficiale della Serie Netflix - HD

Il colore delle magnolie: La trama della quarta stagione

Lunga 10 episodi, la quarta stagione de Il colore delle magnolie ci accompagnerà da Halloween a Natale, con risate sorprendenti, inaspettati colpi al cuore e una rinnovata determinazione lungo la strada. Mentre affronteranno i colpi di scena delle loro vite romantiche, le migliori amiche Maddie, Dana Sue e Helen (interpretate da JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley) dovranno vedersela anche con il ritorno di vecchi nemici, la perdita di grandi amori e il dolore della transizione dai sogni passati a quelli presenti. Mentre gli uomini nella loro vita perseguiranno i propri sogni e i più giovani faranno passi difficili verso l'età adulta, le protagoniste si sosterranno a vicenda con soluzioni creative ai problemi, profondo impegno e, come sempre, Margarita settimanali.

Tra le novità della stagione c'è anche l'arrivo della voce originale di Ariel nel classico Disney La sirenetta Jodi Benson, che secondo TVLine interpreterà Iris Maddox, la madre del fidanzato di Maddie, Cal (Justin Bruening). Lei è descritta come una donna amabile, amorevole e accomodante che farà visita al figlio a Serenity per Halloween. Il casting suona piuttosto curioso perché l'attrice che interpreta Maddie, JoAnna Garcia Swisher, è anche conosciuta per aver vestito i panni della celebre principessa degli abissi nella versione live-action della serie C'era una volta.