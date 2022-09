Le star de Il Signore degli Anelli offrono il loro supporto agli attori de Gli Anelli del Potere vittime di razzismo

News Serie TV

Elijah Wood, Dominic Monaghan, Sean Astin e Billy Boyd scendono in campo in difesa dei colleghi.

A una settimana dal debutto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, continua a tenere banco la questione della presenza secondo alcuni inopportuna di elfi, nani e hobbit di colore nell'adattamento di Prime Video della celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien. È giusto che il dibattito sia aperto e che coinvolga tutti. Ciò che non può essere in alcun modo tollerato, invece, sono le offese e i messaggi di stampo razzista rivolti ai membri del cast. Dopo le nette prese di posizione di Whoopi Goldberg e Neil Gaiman, anche i protagonisti della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson hanno voluto dimostrare il proprio sostegno ai colleghi de Gli Anelli del Potere. E lo hanno fatto in modo molto chiaro.

Gli Anelli del Potere: Il sostegno delle star de Il Signore degli Anelli

In seguito all'ammissione di Ismael Cruz Córdova di aver ricevuto "messaggi di puro e feroce odio" sin da quando è stato scelto per il ruolo dell'elfo silvano Arondir, Elijah Wood ha condiviso su Twitter una foto che lo ritrae insieme con gli ex colleghi Dominic Monaghan e Billy Boyd (ne Il Signore degli Anelli rispettivamente Frodo, Merry e Pippin) mentre indossano magliette con raffigurate orecchie delle diverse razze della Terra di Mezzo in vari toni di pelle, insieme alla frase scritta in elfico "Qui siete tutti benvenuti". Un'altra foto, condivisa da Sean Astin (Sam nei film), mostra l'attore indossare un cappellino con la stessa frase e immagine.

Nel frattempo, un messaggio di solidarietà verso i colleghi è stato diffuso dal cast de Gli Anelli del Potere attraverso l'account Twitter ufficiale della serie. "Noi, il cast de Gli Anelli del Potere, siamo uniti in assoluta solidarietà contro il razzismo, le minacce, le molestie e gli abusi implacabili cui sono sottoposti quotidianamente alcuni dei nostri colleghi di colore", si legge nella dichiarazione. "Ci rifiutiamo di ignorarlo o tollerarlo".

"J.R.R. Tolkien ha creato un mondo che, per definizione, è multiculturale. Un mondo in cui popoli liberi di razze e culture diverse si uniscono, comunemente, per sconfiggere le forze del male. Gli Anelli del Potere lo riflette", continua il messaggio. "Il nostro mondo non è mai stato tutto bianco, la fantasia non è mai stata tutta bianca, la Terra di Mezzo non è tutta bianca. I BIPOC [neri, indigeni e persone di colore] appartengono alla Terra di Mezzo e sono qui per restare".