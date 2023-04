Le serie tv del Riviera International Film Festival: i titoli e gli ospiti in programma

News Serie TV

Da Mare fuori e Blanca a Unwanted e M. Il figlio del secolo, il Riviera International Film Festival di Sestri Levante dal 9 al 14 maggio ospita anche protagonisti e incontri delle serie tv.

Dopo aver svelato il programma di film e documentari del Riviera International Film Festival, spazio a quelle che saranno le serie tv della settima edizione, a Sestri Levante dal 9 al 14 maggio. Appuntamenti speciali, talk aperti al pubblico con i protagonisti, registi, sceneggiatori e produttori.

Le serie tv e gli ospiti presenti al Riviera International Film Festival

Ancora inedita Unwanted – Ostaggi del mare produzione originale Sky, che sarà al centro del talk “dal libro alla serie”: liberamente tratta dal libro inchiesta Bilal, infatti, vedrà come protagonisti Fabrizio Gatti, autore del libro, Stefano Bises, sceneggiatore della serie e Nils Hartmann, vice presidente Sky Studios Italia e Germania che in un altro incontro eccezionale, dialogando con lo scrittore Antonio Scurati autore dell’omonimo bestseller, presenterà anche la trasposizione televisiva Sky Original di M. Il figlio del secolo (foto). Riflettori anche su un’altra serie targata Sky, Django, liberamente ispirata al cult di Sergio Corbucci. Sarà presentata al pubblico del RIFF dalla sua regista Francesca Comencini e dallo scenografo Paki Meduri che racconterà il difficile lavoro di ricostruzione del set. Al festival, anche due serie Rai. Sbarcheranno in riviera i ragazzi del cast di Mare Fuori, diventata ormai un cult e giunta già alla sua terza stagione. Grande successo anche quello di Blanca e, a raccontarlo, la sua protagonista Maria Chiara Giannetta insieme ad altri due attori del cast, Fiorenza Pieri ed Enzo Paci. Infine, un grande successo di Amazon Prime Video: The Bad Guy. A salire sul palco il regista Giuseppe G. Stasi, la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, già vincitrice di David di Donatello e candidata anche quest’anno, e Selene Caramazza che interpreta Leonarda Scotellaro, uno dei personaggi principali.

Ad arricchire il programma degli eventi si aggiunge una fitta agenda di panel tecnici, a cominciare dalla Giornata Industry organizzata per martedì 10 maggio in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Liguria, sempre al Duferco Lounge, con incontri dedicati al Tax credit e alla produzione e distribuzione cinematografica a cui interverranno, tra gli altri, il direttore esecutivo di Eagle Pictures Roberto Proia, il ceo di Minerva Pictures Gianluca Curti, e la celebre produttrice Marina Piperno che presenterà la sua autobiografia “Eppure qualcosa ho visto sotto il sole”. La giornata culminerà nello speed date con gli esperti delle 18,30 all’ex convento dell’Annunziata a cui parteciperanno Pauline Mazenot, Emanuele Caruso e altri autorevoli addetti ai lavori. Tutti i talk animeranno il Duferco Lounge, la tensostruttura allestita dal main sponsor Duferco Energia nella splendida piazza Matteotti di Sestri Levante, ma saranno anche in streaming sulla pagina Facebook ufficiale del RIFF. Maggiori informazioni e tutti i dettagli sul programma del Festival, dalle proiezioni in sala alle masterclass, sono disponibili sul sito ufficiale www.rivierafilm.org.