Le regole del delitto perfetto è alla stagione finale: Il video dell'annuncio

News Serie TV

Il legal thriller con Viola Davis tornerà a settembre con gli ultimi 15 episodi.

Un video pubblicato nelle scorse ore dalla rete americana ABC annuncia che la prossima, sesta stagione dell'apprezzato ma negli ultimi anni poco seguito legal thriller con Viola Davis Le regole del delitto perfetto sarà l'ultima. In onda negli Stati Uniti dal 26 settembre, questo ciclo conclusivo, lungo 15 episodi come i precedenti, seguirà gli studenti di Annalise durante il loro ultimo semestre alla scuola di legge, e mostrerà "l'inganno, la paura e il senso di colpa che lega tutti loro farsi ancora più letali", secondo la descrizione ufficiale.

"Viola Davis ha fatto la storia della televisione con il suo ritratto indimenticabile dell'iconica anti-eroina Annalise Keating", commenta la presidente di ABC Entertainment Karey Burke in un comunicato. "Sono estremamente grata a lei, [all'ideatore] Pete Nowalk e a Shondaland per aver creato e dato vita a una serie così intelligente, sofisticata e innovativa che è stata a lungo parte integrante del giovedì sera di ABC". Nowalk aggiunge: "Decidere di concludere la serie è stato difficilissimo, ma alla fine è la storia a dire cosa fare - com'è avvenuto in questo caso. Per me, il viaggio di Annalise Keating ha sempre avuto un finale chiaro. Sapere di avere ancora 15 episodi per completare la sua storia, e la possibilità di dare a tutti i personaggi la conclusione che meritano, è un dono raro e sono grato a ABC ed ABC Studios per l'opportunità e la libertà creativa".

Le regole del delitto perfetto ha esordito nel 2014 con numeri pazzeschi - 14,1 milioni di spettatori e il 3.8 di rating nel target demografico 18-49. L'ultimo episodio andato in onda ne ha riuniti appena 2,7 milioni, con un rating dello 0.6. Per il suo ruolo nella serie, nel 2015 Davis è stata premiata con l'Emmy di miglior attrice in una serie drammatica, prima volta per una donna di colore.