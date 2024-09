Le correzioni: Meryl Streep protagonista di una miniserie basata sul romanzo di Jonathan Franzen

News Serie TV

Il progetto è nelle mani dello stesso Jonathan Franzen, che scriverà la sceneggiatura.

Dopo una carriera strepitosa, scandita da interpretazioni indimenticabili come quelle in La scelta di Sophie, Il diavolo veste Prada e The Iron Lady, e dopo le recenti esperienze in Big Little Lies e Only Murders in the Building, Meryl Streep ha deciso di rimanere in tv per il suo primo ruolo da protagonista in una produzione televisiva da 20 anni a questa parte. La vincitrice di tre Oscar reciterà in The Corrections, adattamento del famoso romanzo di Jonathan Franzen pubblicato in Italia con il titolo Le correzioni.

The Corrections: Cosa sappiamo della miniserie

Un rappresentate di CBS Studios, che produrrà la miniserie con Wiip, ha fatto sapere che il progetto è ancora alle primissime fasi. La sceneggiatura è nelle mani dello stesso Franzen, il quale ne sarà anche produttore esecutivo con Mark Roybal e Nicole Clemens. Puck, che aveva diffuso per primo l'indiscrezione, aggiunge che l'adattamento sarà proposto ai servizi streaming molto presto, dopo il "no" di HBO a un primo tentativo di portare il libro sullo schermo datato 2011. Si trattava però di un progetto diverso, che non coinvolgeva Streep.

Pubblicato per la prima volta nel 2001, Le correzioni racconta la storia dei Lambert, una famiglia disfunzionale formata dagli anziani Alfred e Enid e dai loro tre figli, Chip, Gary e Denise. Quando la salute di Alfred inizia a peggiorare a causa del Parkinson e della demenza, Enid si incaponisce sul riunire la famiglia, determinata a trascorrere un ultimo Natale insieme prima che il marito si ammali troppo.

Se ordinata, quello in The Corrections sarebbe per Meryl Streep il terzo ruolo da protagonista in uno show televisivo. Seguirebbe la miniserie del 1978 Olocausto e la miniserie del 2003 Angels in America, per entrambe le quali è stata premiata con l'Emmy per la migliore attrice protagonista.