Last Light: Matthew Fox e Joanne Froggatt nelle foto della miniserie

Il thriller in streaming sul servizio streaming Peacock dall'8 settembre.

Il ritorno in tv di Matthew Fox dodici anni dopo Lost è sempre più vicino. L'8 settembre debutterà negli Stati Uniti su Peacock Last Light, thriller di Patrick Massett e John Zinman (Friday Night Lights, The Blacklist) nel quale l'ex Jack Shephard è affiancato dalla star di Downton Abbey Joanne Froggatt. Il servizio streaming ne ha diffuso nuove foto ufficiali.

La trama di Last Light

Basata sul romanzo omonimo di Alex Scarrow, la miniserie di 5 episodi, diretta da Dennie Gordon (Tom Clancy's Jack Ryan), racconta la storia di una famiglia che lotta per sopravvivere alle ricadute di una crisi petrolifera. Fox interpreta Andy Neilson, un espatriato che vive a Londra. Uno dei più affermati ingegneri petrolchimici del mondo, Andy è costretto a rivalutare le sue priorità - sia personali che professionali - davanti alla crisi al centro della storia, rendendosi conto che l'unico modo in cui potrà salvare la sua famiglia è rimettendo a posto il mondo. E potrebbe essere l'unica persona con la conoscenza e le capacità per farlo.

Andy sa quanto il mondo sia dipendente dal petrolio. È durante un viaggio d'affari in Medio Oriente che si rende conto che qualcosa non va nelle forniture, e questo innesca una reazione a catena: i trasporti si fermano e le forze dell'ordine non riescono a gestire la crescente agitazione. La figlia adolescente di Andy, un'eco-guerriera, si trova da sola a Londra. Sua moglie, Elena (Froggatt), e il figlio disabile sono a Parigi. In mezzo al caos, ogni membro della famiglia sacrificherà tutto per ritrovarsi, nonostante la distanza e i pericoli che li separano. Inoltre, mentre cerca di risolvere la crisi, Andy si confronta con il suo ruolo passato nel tentativo di creare un mondo più verde.

Il resto del cast di Last Light include Alyth Ross, Taylor Fay, Amber Rose Revah (The Punisher), Victor Alli (Belfast), Tom Wlaschiha (Das Boot) e Hakeem Jomah.