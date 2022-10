Lasciami entrare: Il trailer italiano della serie horror, da domani su Paramount+

News Serie TV

Il drama è tratto dall'omonimo romanzo dello svedese John Ajvide Lindqvist già adattato in un film nel 2008.

Arriva in Italia la serie horror thriller di Showtime Lasciami entrare (in originale Let the Right One In), che farà rivivere ancora una volta l'inquietante storia raccontata dal romanziere John Ajvide Lindqvist nell'omonimo romanzo diventato, nel 2008, già un film diretto da Tomas Alfredson. Il drama di 10 episodi debutterà domani 21 ottobre sul nuovo servizio di video in streaming Paramount+ che ne ha diffuso anche il trailer ufficiale italiano.





La trama di Lasciami entrare

Creata da pluripremiato drammaturgo e scrittore Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) che svolge anche il ruolo di showrunner, Lasciami entrare si concentra su Mark (Demián Bichir, Fear The Walking Dead) e su sua figlia Eleanor (Madison Taylor Baez, Selena: La serie) le cui vite sono cambiate per sempre 10 anni prima quando la ragazza è stata trasformata in vampiro. Bloccata per sempre all'età di 12 anni, la giovane Eleanor vive una vita in clausura e può uscire soltanto di notte, mentre suo padre fa del suo meglio per fornirle il sangue umano di cui ha bisogno per rimanere in vita.

Una storia che punta tutto sulla forza e la compassione umana

A differenza del film del 2008, che aveva toni cupi e una marcata cifra horror, questa serie promette di essere più ottimistica. È stata infatti presentata come un prodotto che, nonostante le premesse terrificanti, capovolge le aspettative del genere puntando l'attenzione su temi come la fragilità umana, la forza e la compassione. Parlando con Entertainment Weekly, Bichir a proposito della serie aveva detto: "Questa è la storia di un padre e di sua figlia e di tutti gli ostacoli che devono superare e superare per mantenersi in vita. Per me, questa storia va al di là di qualsiasi semplice storia di vampiri. Per me tratta di molte altre cose che stiamo vivendo in questo momento. Parla di quanto sia difficile in qualsiasi società per chiunque essere diverso e cercare di adattarsi".

Il resto del cast

Oltre a Bichir e Baez, il cast della serie include Anika Noni Rose (Dreamgirls, Power), Grace Gummer (Mr. Robot), Kevin Carroll (Snowfall), Ian Foreman (Merry Wish-Mas) e Jacob Buster (Colony). Seith Mann (Homeland) ha diretto alcuni episodi, tra cui l'episodio pilota, ed è produttore esecutivo insieme a Hinderaker.