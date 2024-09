Landman: Il trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Yellowstone sul business del petrolio in Texas

News Serie TV

Billy Bob Thornton interpreta il gestore di crisi di una compagnia petrolifera. Nel cast anche Jon Hamm e Demi Moore.

Taylor Sheridan lo ha fatto di nuovo: creare un drama neo western con un cast stellare per il quale perderemo la testa. Questa volta l'ideatore di Yellowstone ci porta tra le compagnie petrolifere del Texas, dove si fanno affari milionari e si gioca con gli equilibri del mondo. In streaming su Paramount+ dal 18 novembre, Landman coinvolge il premio Oscar Billy Bob Thornton, il vincitore dell'Emmy Jon Hamm e la diva di Hollywood Demi Moore. Qui di seguito potete apprezzarne il trailer ufficiale.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Paramount+ con Billy Bob Thornton, Jon Hamm e Demi Moore - HD

La trama e i personaggi di Landman

Lunga 10 episodi, Landman è ambientata nelle proverbiali "boom town" del Texas occidentale e racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Una storia di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica, la serie vede Thornton calarsi nei panni di Tommy Norris, un anonimo gestore di crisi per la compagnia petrolifera di Monty Miller (Hamm), un titano del locale sistema industriale con il quale ha una lunga relazione personale e professionale che coinvolge anche la moglie di quest'ultimo, Cami (Moore).

"Parla di speculatori petroliferi e di quelli che vengono chiamati landman, tizi che corrono in giro e cercano di acquistare diritti minerari e fondiari nella speranza di speculare e trovare petrolio", ha detto Hamm della serie in una recente occasione. "C'è molto petrolio sottoterra qui in Texas e cercano costantemente di trovarlo. È una storia molto ben raccontata e penso che abbia un punto di vista interessante su ciò che accade quando si tratta di come otteniamo le cose che fanno funzionare le nostre auto, le nostre vite, i nostri aerei e tutto nel nostro mondo moderno".