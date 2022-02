La vita di Raffaella Carrà diventa una Serie TV

News Serie TV

L'iconica e amata cantante e conduttrice televisiva italiana scomparsa lo scorso anno sarà ricordata con una serie biografica.

Il mito e la straordinaria carriera della soubrette, cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva italiana Raffaella Carrà rivivranno attraverso un nuovo racconto per immagini, una serie tv di cui Gruppo Lucisano e Kubla Khan 1990 annunciano la realizzazione dopo l'acquisizione dei diritti biografici.

"Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella, così come della partnership produttiva con Umberto Massa", ha dichiarato la produttrice Paola Lucisano. "Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un'artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo".

Raffaella Carrà: Regina della televisione italiana

Una leggenda della musica e della televisione italiana, molto amata anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina, Raffaella Carrà è morta lo scorso luglio all'età di 78 anni, a causa di una malattia che, per volontà della stessa, non era stata resa pubblica. Anche un'amatissima icona LGBT, Raffaella ha avuto una lunga carriera come musicista e conduttrice televisiva. Tra i suoi successi più grandi e amati, le canzoni A far l'amore comincia tu, Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo ballo e Tuca tuca. Tra i suoi programmi ricordati con maggiore affetto, invece, Ma che sera, Pronto, Raffaella? e Carràmba! Che sorpresa. Nel 2001 era stata la conduttrice del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, la stessa minifestazoione che durante la serata finale dell'edizione di quest'anno l'ha omaggiata con un numero musicale.