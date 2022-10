La vera famiglia che ha ispirato The Watcher non vuole vedere la serie di Netflix

News Serie TV

Il mystery thriller di Ryan Murphy è già un successo: 125 milioni di ore fruite nei primi cinque giorni di disponibilità.

Tra i tantissimi abbonati che in questi giorni stanno divorando il nuovo mystery thriller di Netflix The Watcher, permettendo a Ryan Murphy e Ian Brennan di fare di nuovo centro dopo il recente successo di Dahmer (con 125 milioni di ore fruite nei primi cinque giorni di disponibilità la miniserie è entrata in Top 10 in 90 territori diversi), non c'è la famiglia che ne ha ispirato la storia. Dopo averla contattata per un commento, ABC News ha appreso da un loro rappresentante che i Broaddus non hanno intenzione di vederla, scegliendo evidentemente di lasciarsi la terribile vicenda della casa dell'"Osservatore" alle spalle.

The Watcher: Cosa ne pensa la famiglia che ne ha ispirato la storia

Nel 2014, i Broaddus acquistarono la bellissima abitazione coloniale del 1905 a Westfield, nel New Jersey, per quasi 1,4 milioni di dollari, ma furono costretti a trasferirsi altrove perché terrorizzati da continue lettere inquietanti firmate da un misterioso individuo che affermava di aver sorvegliato la casa per decenni. "Vivono ancora lì in zona. Ci è stato detto che non hanno in programma di vedere lo show; il trailer è stato già abbastanza traumatizzante", ha riferito la conduttrice di Good Morning America Eva Pilgrim.

Basandosi su un articolo di Reeves Wiedeman per The Cut del New York, The Watcher romanza la storia dei Broaddus, dando loro un nuovo cognome, Brannock. I due coniugi al centro della miniserie sono interpretati dalle star dello schermo Bobby Cannavale e Naomi Watts, mentre l'ambientazione rimane Westfield. Oltre allo shock di un'esperienza simile, i Broaddus hanno vissuto un periodo orribile nel tentativo di liberarsi della casa, trovando finalmente un acquirente nel 2019, dopo un'attesa di cinque anni e una perdita di 400,000 dollari sul loro investimento. E mentre la miniserie si prende molte libertà su chi possa essere lo stalker al centro del mistero, ancora oggi la famiglia non sa chi abbia scritto quelle lettere profondamente inquietanti.