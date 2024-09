La valle dell'Eden: Netflix ordina la miniserie con Florence Pugh e Mike Faist basata sul romanzo di Steinbeck

News Serie TV

Nel nuovo adattamento recitano anche Christopher Abbott e Hoon Lee: ecco tutto quello che sappiamo.

Uno dei capisaldi della letteratura americana, La valle dell'Eden (in originale East of Eden) del premio Nobel John Steinbeck, diventerà ufficialmente anche una serie tv. Oltre due anni dopo l'inizio dello sviluppo del progetto, Netflix ha ufficialmente ordinato una miniserie basata sul romanzo. Florence Pugh (Oppenheimer), il cui nome circolava già due anni fa quando si era sparsa la notizia dello sviluppo della serie, è confermata nel ruolo della protagonista, Cathy Ames. Nel cast ci sono anche Mike Faist (Challengers), Christopher Abbott (Catch-22) e Hoon Lee (Warrior).

La valle dell'Eden: La trama e tutto quello che sappiamo sulla miniserie

La miniserie è scritta e prodotta dalla scrittrice e attrice Zoe Kazan, nipote di quell'Elia Kazan che diresse il film tratto dallo stesso romanzo nel 1955 e che lanciò la carriera di James Dean. Secondo la sinossi ufficiale, l'adattamento di Netflix concentrerà "nuova attenzione" sull'"indelebile antieroina" Cathy mentre esplora la saga multigenerazionale della famiglia Trask che vive nella valle di Salinas, in California. Mike Faist sarà Charles, Christopher Abbott sarà Adam Trask e Hoon Lee sarà il servitore e amico di Adam, Lee.

Le dichiarazioni della creatrice Zoe Kazan

Kazan, anche co-showrunner insieme a Jeb Stuart, ha dichiarato: "Nel dare vita a questa saga familiare, la risonanza del mio legame familiare con il materiale non mi è sfuggita. Ma è la scrittura di Steinbeck, personale, scioccante, profonda e libera, che mi ha tenuta incollata a La valle dell'Eden da quando ho letto il libro per la prima volta da giovane adolescente. Lavorare a questo progetto è stata la gioia più grande e sono emozionata dal cast e dalla troupe che stiamo mettendo insieme, e profondamente grata a Netflix, Fifth Season e Anonymous Content per il loro supporto".