La terra sull'abisso: Alexander Ludwig nell'adattamento del romanzo sci-fi di George R. Stewart

L'opera di George R. Stewart, pubblicata 75 anni fa, è considerata un classico della fantascienza.

Alexander Ludwig tornerà in tv con una nuova serie di MGM+. La star di Heels e Vikings sarà la protagonista di Earth Abides, adattamento del romanzo di George R. Stewart considerato un classico della fantascienza La terra sull'abisso.

Earth Abides: La trama della miniserie con Alexander Ludwig

Di fatto una miniserie, Earth Abides porta la firma di Todd Komarnicki, lo sceneggiatore dietro gli apprezzati Sully e Il professore e il pazzo. La storia si concentra su Ish, il personaggio interpretato da Ludwig, un giovane geologo brillante ma solitario che vive una vita semi-isolata e si risveglia dal coma solo per scoprire che non è rimasto nessuno in vita tranne lui. Un'epidemia senza precedenti ha colpito il mondo. Solo in pochi sono sopravvissuti e non ci sono più regole. Ish intraprende un viaggio durante il quale dovrà imparare a sopravvivere e aprire il suo cuore all'amore, se vuole dare un significato alla sua esistenza dopo che la grande macchina della civiltà si è rotta.

Le riprese dei sei episodi cominceranno tra due settimane a Vancouver, in Canada. "È davvero speciale reintrodurre La terra sull'abisso ai fan dell'opera di fantascienza fondamentale di George Stewart, così come a una nuova generazione", ha dichiarato il presidente di MGM+ Michael Wright in un comunicato. "I messaggi di umanità, speranza e misericordia contenuti nella storia sono rilevanti oggi come lo erano quasi un secolo fa".

Komarnicki ha aggiunto: "È stata un'emozione assoluta adattare un'opera di fantascienza così seminale, e i temi illuminati da George Stewart 75 anni fa non potrebbero essere più significativi e più attuali per il mondo in cui viviamo oggi. Nonostante il caos e la divisione che ci accolgono ogni mattina nelle notizie, resta una verità che la via da seguire per la società passa attraverso l'unità, la compassione, il perdono, la comprensione e la grazia".

Foto: Jonny Marlow