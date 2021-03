La Templanza: Il trailer ufficiale del nuovo drama in costume di Prime Video

News Serie TV

La serie spagnola, basata sul romanzo di María Dueñas, arriverà in streaming il 26 marzo.

Leonor Watling e Rafael Novoa sono due protagonisti alla ricerca del proprio posto nel mondo nel trailer ufficiale di La Templanza, una nuova serie spagnola di Prime Video in arrivo in streaming il prossimo 26 marzo. Il servizio ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster della serie (lo vedete in fondo), un drama romantico in costume basato sul romanzo di successo di María Dueñas ambientato alla fine del XIX secolo.

La trama e il cast di La Templanza

Ambientata verso la fine dell'800, La Templanza racconta la storia di Soledad Montalvo (Watling) e Mauro Larrea (Novoa), due personaggi che si sono fatti da sé e i cui destini si incrociano in modo imprevedibile. Stando alla sinossi ufficiale della serie, "la loro è una storia incentrata sul superamento delle avversità, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può andare perduto". Il racconto porterà gli spettatori a braccetto in un viaggio che andrà dalle tumultuose comunità di minatori messicani dell’800, passando attraverso i salotti più esclusivi dell'alta società londinese, fino ad arrivare nella Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano i vigneti più ricercati.

Il cast di La Templanza è internazionale e vanta la presenza di oltre 130 attori tra cui, oltre ai protagonisti, Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid e Raúl Briones. I registi sono il nominato ai Goya e ai BAFTA Guillem Morales (The Uncertain Guest), il premio Goya Alberto Ruiz Rojo (El Cid, Brigada Costa del Sol), e la vincitrice di un Goya Patricia Font (Coffee to Go, The Red Band Society, Cites) mentre il team degli sceneggiatori comprende Susana López e Javier Holgado.

Le dichiarazioni di Amazon e dei produttori

“Dopo il successo globale della serie Amazon Original spagnola El Cid, siamo felici di portare subito un nuovo contenuto di alto livello come La Templanza ai nostri clienti Prime,” ha affermato Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, Amazon Studios. “La Templanza è una serie elegante che cattura l’attenzione dello spettatore, per immergerlo in un viaggio senza eguali", ha aggiunto. Sonia Martínez, Content Director di Buendía Estudios, ha descritto la serie come "una produzione ambiziosa che ricrea scenari di diversi paesi e continenti con un cast internazionale e due protagonisti, Rafa and Leonor, che hanno una grande intesa".

La serie ha richiesto un notevole sforzo produttivo e un lavoro di oltre 5 mesi in diverse location con 215 set tra Cadice, Jerez de la Frontera, Tenerife, Dublino, Madrid e Toledo. Lo ha fatto sapere Tedy Villaba, Executive Producer di Boomerang TV, il quale ha aggiunto: "La Spagna è diventato uno dei migliori palcoscenici d’Europa e offre la possibilità di mettere insieme grandi team tecnici e di ricreare in svariati luoghi set che richiamano varie parti del mondo".