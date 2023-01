La tata torna in tv? Fran Drescher ha diverse idee e ne sta parlando con Sony

News Serie TV

Quest'anno la sitcom di culto festeggerà il 30° anniversario del debutto su CBS.

Sono passati quasi 30 anni da quando Francesca Cacace ha bussato alla porta degli Sheffield e, nel giro di un attimo, ha ribaltato il loro mondo con la sua simpatia ed esuberanza. A raccontare la loro storia, per sei stagioni dal 1993 al 1999, è stata l'amata sitcom La tata, che Fran Drescher, interprete di quella trentenne del Queens di origini ciociare (ebraiche nell'edizione americana), oggi vedrebbe bene di nuovo in tv, in più di un modo, come spiegato in un'intervista con TV Insider.

La tata: Un remake? Un revival? Parla Fran Drescher

L'occasione è il 10° anniversario di COZI TV, che negli Stati Uniti ha cominciato da poco a riproporre gli episodi de La tata. "Credo che molti dei ragazzi che guardavano la serie negli anni '90, e che ora sono adulti, staranno apprezzando la qualità delle sceneggiature e molte di quelle battute che gli passavano per la testa quando erano più giovani", ha detto l'attrice 65enne quando le è stato chiesto se pensa che il pubblico de La tata guardi la serie in modo diverso oggi. "Ci siamo sempre rivolti agli adulti, così come ai più giovani con doppi sensi. Quindi la staranno guardando in modo completamente nuovo, apprezzando quanto fosse favolosa la moda, disegnata da Brenda Cooper. E che dire di tutto il resto e della tensione sessuale tra la tata, Francesca, e il suo capo, il signor Sheffield? È un regalo straordinario che continua a donarsi e per il quale continuo a sentirmi estremamente grata".

Della possibilità di un remake o di un revival e della possibilità che possano funzionare nel mondo e nella tv di oggi, Drescher ha detto poi: "È divertente perché a novembre festeggeremo il nostro 30° anniversario. Saranno passati 30 anni da quando La tata ha iniziato la sua folle corse. Perciò, stiamo parlando con il presidente di Sony, il nostro studio, di cosa possiamo fare di speciale per festeggiare. Non è un revival, ma non si sa mai. Potrebbe essere un backdoor pilot. Ci sono molti modi diversi in cui La tata potrebbe tornare. Che si tratti dello stesso concept con un cast completamente nuovo ambientato nel presente. Che si tratti di un sequel che includa i gemelli e ovviamente il resto del cast originale. O forse uno spin-off con uno dei personaggi. Penso che uno dei modi più fichi sarebbe con me e Charles Shaughnessy nei panni di Francesca e del signor Sheffield. Si tratterebbe di capire chi è Francesca oggi".

"Era determinata a sposarsi. Essere sposati è meraviglioso, lo è per molte persone, e penso che una persona debba ritagliarsi un proprio spazio indipendente e avere la capacità di esprimersi separatamente e separatamente da suo marito e dai suoi figli. Credo sia questo quello che vorremmo esplorare", ha aggiunto Drescher. "Chi è Francesca oggi? Cosa sta facendo per soddisfare i suoi bisogni e la sua creatività? Il suo modo di vedere le cose, il senso della moda, l'amore per i suoi figli, i suoi genitori e il marito. Potrebbero essere esplorati in una nuova stagione. Vedremo. Parleremo con Sony e vedremo cosa succede".