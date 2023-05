La Tata potrebbe tornare in tv per il 30° anniversario della serie, ecco come

News Serie TV

Fran Drescher, protagonista dell'iconica sitcom degli anni '90, ha svelato che il cast sarebbe pronto a tornare insieme per una reunion o un revival.

La frizzantissima tata Francesca Cacace potrebbe tornare a farci ridere molto presto, in occasione del trentesimo anniversario de La Tata. La protagonista della sitcom anni '90, molto amata anche in Italia, ha fatto sapere che è in programma un evento speciale per festeggiare i trent'anni della serie. Ospite del programma The Julie Mason Show di SiriusXM, l'attrice ha parlato di una reunion "imminente", ammettendo però che lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso a Hollywood sta complicando un po' le cose.

La Tata: Fran Drescher a proposito di una nuova reunion del cast

L'interprete di tata Francesca ha detto chiaramente che al momento la situazione è in stallo ma che spera si possa tornare presto a lavorare su uno speciale. "Prima dello sciopero, eravamo in trattative con Sony, la nostra società madre, per capire cosa avremmo potuto fare che sarebbe stato divertente ed esaltante per i fan. Speriamo che lo sciopero finisca abbastanza presto, e che la Writers Guild e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers raggiungano un accordo. Così saremo in grado di tornare a capire cosa vogliamo fare per una sorta di reunion de La Tata", ha spiegato.

Potrebbe arrivare anche un revival?

L'attrice non ha escluso la possibilità che tale reunion possa essere a tutti gli effetti un backdoor pilot di qualcosa di più grande, tipo un revival vero e proprio dove i protagonisti della sitcom potrebbero tornare nei panni dei loro personaggi. "Non lo sappiamo, ma abbiamo molte opzioni sul tavolo e siamo piuttosto aperti a tutto in questo momento. Lo show ha il dono di un'enorme longevità", ha aggiunto Drescher che, da parte sua, non vede l'ora di rituffarsi nel progetto non appena lo sciopero degli sceneggiatori sarà finito.

Il successo de La Tata

Andata in onda per 6 stagioni su CBS (in Italia sulle reti Mediaset) dal 1993 al 1999, La Tata ha raccontato la storia dell'esuberante Francesca Cacace (Fran Fine in lingua originale) che si ritrova per caso a fare da tata nella famiglia di Maxwell Sheffield, raffinato produttore di Broadway rimasto vedovo e con tre figli. Giorno dopo giorno, Francesca vive situazioni paradossali e divertenti anche insieme alla sua eccentrica e invadente famiglia polacca ebraica (originaria di Frosinone nell'edizione italiana).

L'ultima reunion degli attori de La Tata risale al 2020 quando si erano ritrovati via Zoom per una lettura a distanza del copione del primissimo episodio della serie. Era aprile e mezzo mondo era in lockdown, così Drescher decise di organizzare questo evento virtuale per strappare una risata ai tanti fan che si trovavano costretti in casa. Adesso, invece, lo speciale - o revival che sia - si svolgerebbe naturalmente in presenza. Bisogna solo aspettare e sperare che il progetto vada avanti, una volta terminato lo sciopero degli sceneggiatori.