Schede di riferimento
Fran Drescher
Fran Drescher
La Tata, è in arrivo un revival? Fran Drescher si riunisce con Charles Shaughnessy e i produttori della serie

Fran Drescher, interprete dell'unica e sola Francesca Cacace, ha postato una foto di un pranzo insieme agli ex colleghi del set di La Tata: cosa bolle in pentola?

La Tata, è in arrivo un revival? Fran Drescher si riunisce con Charles Shaughnessy e i produttori della serie

A distanza di oltre vent'anni dalla fine della serie, La Tata (The Nanny) continua a essere una serie amatissima dai fan. Una foto postata da Fran Drescher, l'iconica Francesca Cacace, ha recentemente riacceso l'entusiamo. Lo scatto la ritrae a cena con il collega Charles Shaughnessy (Mr. Sheffield) e i produttori esecutivi della storica sitcom. Il loro è solo un incontro per ricordare i vecchi tempi o potrebbe nascondere un progetto ben più ambizioso come un possibile ritorno sullo schermo?

La Tata: Il post di Fran Drescher che fa sperare i fan

Drescher ha condiviso lo scatto su Instagram con la frase: "Fuori a cena con il signor Sheffield e i produttori esecutivi di La Tata. Una serata davvero fantastica!". La didascalia è semplice, ma cha subito acceso la fantasia del pubblico. E non è tutto: anche Shaughnessy ha pubblicato la stessa immagine, accompagnandola con un messaggio enigmatico e promettente: "Stiamo rimettendo insieme la band...?!"

La foto mostra Drescher seduta accanto a Shaughnessy e a Peter Marc Jacobson, suo ex marito e co-creatore della serie, oltre ai produttori esecutivi Robert Sternin, Prudence Fraser e Diane Wilk. Ma si tratta solo di una cena tra vecchi amici o c’è qualcosa di più? La possibilità di un revival della sitcom cult andata in onda dal 1993 al 1999 non è nuova. Già nel 2023, in occasione del 30esimo anniversario della serie, Drescher aveva rivelato: "Siamo in contatto con Sony, la nostra casa madre, per capire cosa potremmo fare che sia divertente ed emozionante per i fan". E aveva aggiunto: "Abbiamo tante opzioni sul tavolo, siamo aperti a tutto. C'è solo un trentesimo anniversario, e lo show è un dono che continua a dare, con una longevità incredibile".

Un nuovo capitolo per Fran Drescher

Curiosamente, la cena si è svolta proprio la sera in cui si è concluso il mandato di Drescher come presidente di SAG-AFTRA, il sindacato degli attori americani, dopo due mandati consecutivi. Il giorno successivo, Sean Astin (attore famoso per I Goonies e Il Signore degli Anelli) ha ufficialmente assunto il ruolo, con il sostegno pubblico della stessa Drescher. Viene naturale pensare che l'attrice voglia ora dedicarsi a un nuovo progetto e a un nuovo capitolo della sua carriera, magari proprio con un revival de La Tata. Ovviamente potrebbe trattarsi anche di uno speciale celebrativo della serie, non necessariamente di un ritorno vero e proprio. In ogni caso, la reunion ha destato curiosità.

Nel frattempo, Fran Drescher continua a lavorare a Hollywood. È apparsa nel film Spinal Tap II: The End Continues, uscito di recente, e la vedremo presto nell'atteso Marty Supreme, diretto da Josh Safdie e con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow nel cast. Ma a brevissimo riceverà anche un altro ambito riconoscimento: una stella sulla Hollywood Walk of Fame che coinciderà proprio con il suo 68esimo compleanno.

