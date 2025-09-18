News Serie TV

Debutta oggi in streaming su TimVision La strada stretta verso il profondo Nord, miniserie basata sul premiato romanzo di Richard Flanagan e con Jacob Elordi protagonista: il trailer ufficiale italiano e tutto quello che c'è da sapere.

Da oggi, 18 settembre, TimVision porta in Italia uno dei progetti più attesi della stagione: La strada stretta verso il profondo Nord, miniserie in cinque episodi tratta dall'omonimo romanzo di Richard Flanagan, vincitore del Booker Prize. È una storia che parla d'amoree di sopravvivenza ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonista la star di Euphoria Jacob Elordi, affiancato da un cast internazionale di alto livello. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/news/la-strada-stretta-verso-il-profondo-nord-con-jacob-elordi-su-timvision-il-trailer-ufficiale-italiano/n208247/" title="Trailer ITA: La strada stretta verso il profondo Nord con Jacob Elordi su TimVision: Il trailer ufficiale italiano - HD">Trailer ITA: La strada stretta verso il profondo Nord con Jacob Elordi su TimVision: Il trailer ufficiale italiano - HD</a>

La strada stretta verso il profondo Nord: La trama della serie con Jacob Elordi

La strada stretta verso il profondo Nord segue la vita tormentata di Dorrigo Evans, giovane medico tasmaniano che, durante il secondo conflitto mondiale, viene fatto prigioniero dai giapponesi e costretto a lavorare alla famigerata Ferrovia della Morte, la linea ferroviaria tra Bangkok e la Birmania. Un'impresa disumana che costò la vita a migliaia di prigionieri di guerra. Nei panni di Dorrigo troviamo Jacob Elordi, che interpreta il protagonista da giovane, mentre la versione adulta è affidata a Ciarán Hinds (The Terror). Dorrigo affronta la fame, le malattie e la brutalità delle guardie per salvare i suoi compagni, ma trova la forza nel ricordo di un amore proibito vissuto anni prima con Amy Mulvaney (Odessa Young), la giovane moglie di suo zio.

La produzione e il cast

Diretta da Justin Kurzel (Nitram, Macbeth) e girata in Australia, la miniserie è stata adattata per la TV da Shaun Grant e vede tra i produttori esecutivi lo stesso Richard Flanagan, autore del libro, insieme a Jo Porter, Rachel Gardner, Alexandra Taussig e altri.

Oltre a Jacob Elordi, Odessa Young e Ciarán Hinds, il cast di La strada stretta verso il profondo Nord incluide Olivia De Jonge, vista in Elvis, nel ruolo di Ella Evans, e Simon Baker, celebre per The Mentalist, che interpreta Keith Mulvaney. Completano il cast Heather Mitchell, Thomas Weatherall, Show Kasamatsu (noto per Tokyo Vice), Charles An, Essie Davis, William Lodder, Christian Byers, Sam Parsonson, Fabian McCallum, Taki Abe, Masa Yamaguchi e molti altri volti noti del panorama internazionale e australiano.