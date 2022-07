La Storia: al via le riprese della serie con Jasmine Trinca tratta dal romanzo di Elsa Morante

News Serie TV

Sono cominciate le riprese della serie televisiva evento tratta dal classico del Novecento La Storia di Elsa Morante, diretta da Francesca Archibugi e con Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento.

Sono iniziate le riprese dell'attesa serie televisiva La Storia, tratta dal grande romanzo, un vero classico del Novecento italiano scritto da Elsa Morante, edito da Einaudi Editore. La serie, diretta da Francesca Archibugi, è una coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction.

Protagonista Jasmine Trinca nel ruolo di Ida, insieme a Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga. Le riprese de La Storia, prodotta da Roberto Sessa, dureranno 22 settimane e si svolgeranno a Roma, nel Lazio e per una settimana a Napoli. La serie è scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi. Luca Bigazzi firma la fotografia, Ludovica Ferrario la scenografia, i costumi sono curati da Catherine Buyse e Valentina Monticelli, il montaggio da Esmeralda Calabria. Le vendite internazionali della serie sono a cura di Beta Film

Così commenta la notizia Francesca Archibugi. “Mettere in scena La Storia di Elsa Morante è una gioia e una responsabilità infinite. È uno dei grandi capolavori del Novecento, è il libro che nell’adolescenza mi ha aperto gli occhi non solo sugli esseri umani, grandi e piccoli, ma anche su cosa dovrebbe significare “raccontare”.

La Storia di Elsa Morante

Pubblicato per la prima volta nel 1974 , è il successo editoriale più importante in Italia tra Il Gattopardo del 1958 e Il nome della Rosa del 1980 ed è stato uno dei romanzi più acclamati e dibattuti del tempo.

In un giorno qualsiasi del 1941, la vedova Ida Ramundo, madre di Nino e segretamente di origine ebraica, viene violentata da un soldato dell'esercito tedesco. Dopo il dolore, lo sgomento e la vergogna, Ida scopre di essere incinta e, nove mesi dopo, partorisce in segreto un bambino che verrà amorevolmente soprannominato Useppe.

La famiglia viene stravolta dagli eventi della guerra: Nino decide di partire per il fronte con i fascisti lasciando la madre e il piccolo Useppe a far fronte all’occupazione nazista e ai rastrellamenti in un appartamento nel quartiere romano di San Lorenzo. Nel bombardamento del luglio 1943, Ida perde tutto ed è costretta a sfollare. Da quel momento in poi ogni giorno per lei diventa una lotta per la propria sopravvivenza e per quella del suo bambino.