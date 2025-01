La star di Suits Gabriel Macht si scusa con i fan che hanno scelto Giurisprudenza per colpa della serie tv

News Serie TV

L'attore riprenderà a breve il ruolo dell'avvocato Harvey Specter nello spin-off Suits LA.

Gabriel Macht ha delle scuse da fare, a quei tanti che appassionandosi a Suits, il legal drama di cui è stato il protagonista per nove stagioni, si sono sentiti talmente ispirati da aver deciso di iscriversi alla scuola di legge. Interprete dell'avvocato potete e sicuro di sé Harvey Specter, ruolo che riprenderà in un arco di episodi dell'imminente spin-off Suits LA, Macht ha condiviso con People il suo stato d'animo per tutte quelle persone che nel corso degli anni gli hanno detto di stare conseguendo la laurea in giurisprudenza a causa del suo personaggio.

Gabriel Macht sui fan di Suits che hanno studiato Giurisprudenza per colpa della serie tv

"Ci sono così tanti ragazzi che hanno frequentato la facoltà di giurisprudenza per via dello show, perché pensano che sia avvincente, che ci sia una famiglia, che ci sia lealtà, che sia bello, che sia brillante. Le persone sono curiose. C'è molto dramma, e ogni genere di queste cose", ha spiegato Macht alla rivista. "Quando le persone vengono da me e dicono 'Sono andato a studiare legge grazie a te', mi scuso sempre profusamente". L'attore ha raccontato di ripetere in continuazione "'Mi dispiace'", aggiungendo: "Se vi piace leggere, è fantastico perché rimarrete seduti con un libro, come questo, per ore".

Insomma, anni e anni di studio solo per rendersi conto che la realtà della professione può essere molto diversa da quella vista in Suits, ovvero di un prestigioso studio legale di New York City frequentato da un gruppo affiatato di avvocati impegnato in casi sorprendenti e di alto profilo. Nel 2023, l'arrivo della serie sulla piattaforma streaming Netflix (in aggiunta a Peacock) ha visto riesplodere la sua popolarità, spingendo evidentemente una nuova generazione di ragazzi verso le facoltà di giurisprudenza del Paese. Parlando di questo, Macht ha detto di apprezzare il fatto che i fan abbiano "creato tutta questa nuova energia attorno ad esso. Non so se sia stato Netflix, o se sia stato TikTok, o se le stelle si siano allineate in qualche modo, è assolutamente esploso". Questo rinnovato successo ha portato all'ordine di Suits LA a NBC, il cui debutto è fissato per il 23 febbraio. "Sono entusiasta che abbiano colto la palla al balzo e corrano con essa", ha detto Macht dello spin-off.