La star di Outlander Sam Heughan nelle prime foto di The Couple Next Door

Nel thriller psicologico britannico recitano anche Eleanor Tomlinson e Alfred Enoch.

È quasi tutto pronto, nel Regno Unito, per il debutto di The Couple Next Door, una nuova serie tv che mette insieme la star di Outlander Sam Heughan e quella di Poldark Eleanor Tomlinson. Il thriller psicologico di sei episodi arriverà su Channel 4 in autunno (negli Stati Uniti su Starz nel 2024) e nel frattempo ne sono state diffuse le prime foto ufficiali.

La trama di The Couple Next Door

Scritta da David Allison (Marcella) e diretta da Dries Vos (Professor T), The Couple Next Door racconta di una coppia, Pete e Evie (Alfred Enoch e Tomlinson), che si trasferisce in un quartiere di lusso e si ritrova in un mondo in cui si sente costantemente spiata e in uno stato d'ansia. I nuovi arrivati fanno amicizia con i vicini di casa, il vigile urbano Danny (Heughan) e sua moglie, l'affascinante istruttrice di yoga Becka (Jessica De Gouw). Col passare del tempo, queste due coppie diventano sempre più vicine e intime l'una con l'altra, e quando una fatidica notte cedono all'attrazione, le loro vite cambiano per sempre.

Heughan è diventato famoso nei panni del rude e affascinante Jamie Fraser nella serie di successo di Starz Outlander, La seconda parte della settima stagione è attesa in tv per il prossimo anno e a questa ne seguirà un'ottava, l'ultima. I fan non devono però disperarsi: è in lavorazione uno spin-off prequel, Outlander: Blood of My Blood, incentrato sulla storia d'amore tra i genitori di Jamie.