La star di Dawson's Creek James Van Der Beek rivela di avere un cancro: "Sono ottimista, mi sento forte"

News Serie TV

L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Dawson Leery nell'amata serie teen, negli ultimi mesi ha seguito le cure ma ha deciso di rivelare ora la diagnosi prima che la notizia uscisse sui giornali.

James Van Der Beek, attore che molti ricordano soprattutto per il ruolo del protagonista del teen drama Dawson's Creek, ha rivelato di avere un cancro al colon-retto. Ha deciso di comunicarlo ai fan tramite un annuncio fatto alla rivista People e, in seguito, con un post su Instagram in cui ha precisato di aver reso pubblica la diagnosi prima di quando avrebbe voluto, visto che ha appreso che la notizia sarebbe presto uscita su un tabloid.

James Van Der Beek ha un tumore: L'annuncio dell'attore

"Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho iniziato un percorso per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia", ha dichiarato Van Der Beek. L'attore ha 47 anni e una famiglia molto numerosa, composta dalla moglie Kimberly Brook - con cui è sposato dal 2010 - e dai loro 6 figli. "C'è motivo di essere ottimisti e mi sento bene", ha precisato. Su Instagram, in seguito, ha spiegato che aveva previsto di parlare in modo più esteso e alle sue condizioni di ciò che sta affrontando ma, dopo aver appreso che la notizia stava per essere pubblicata da un tabloid senza il suo consenso, ha deciso di anticiparla. "Finora l'ho affrontata privatamente, seguendo le cure e occupandomi della mia salute più di quanto abbia mai fatto prima. Sono in una buona situazione e mi sento forte. È solo l'inizio, e vi dirò di più quando sarò pronto", ha scritto l'attore scusandosi con le persone a lui care a cui non era riuscito a dare prima la notizia e che hanno scoperto della diagnosi dalla stampa.

L'impegno della star di Dawson's Creek nella lotta contro il cancro

Nel frattempo, James Van Der Beek ha continuato anche a lavorare e di recente è apparso in un episodio di Walker. Dopo le sei stagioni di Dawson's Creek, lo ricordiamo, ha lavorato in diversi progetti tv come Don't Trust the B— in Apartment 23, CSI: Cyber, Friends With Better Lives e Vampirina. Presto sarà protagonista di un film originale di Tubi, Sidelined: The QB and Me, in uscita negli Stati Uniti a fine novembre. Soprattutto, però, a dicembre apparirà in uno speciale della rete FOX intitolato The Real Full Monty. Ispirato all'omonimo film, lo speciale segue un gruppo di celebrità maschili che faranno uno spogliarello per sensibilizzare l'opinione pubblica sui test e sulla ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto. Oltre a Van Der Beek, allo speciale parteciperanno anche il collega attore Taye Diggs, il difensore dei Kansas City Chiefs Chris Jones e il giudice della versione americana di Ballando con le stelle Bruno Tonioli.