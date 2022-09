La star di Chicago Med Marlyne Barrett rivela di avere il cancro

News Serie TV

L'attrice continuerà a recitare nella serie di successo di NBC, perché "il lavoro mi riempie di gioia in questo momento".

Tra i protagonisti della serie di successo Chicago Med, l'attrice Marlyne Barrett ha rivelato in un'intervista con People che le è stato recentemente diagnosticato un cancro all'utero e alle ovaie.

Interprete nel medical drama dell'infermiera Maggie Lockwood, sempre sorridente e grande amica di tutti, Barrett ha raccontato che a luglio i dottori hanno scoperto un tumore delle dimensioni di un pallone da calcio sul suo utero e ovaio sinistro. Attualmente, l'attrice si sta sottoponendo a un regime di chemioterapia "aggressivo", prima di un'eventuale isterectomia. Nel frattempo, continua a girare Chicago Med, con fonti vicine alla serie di NBC le quali confermano che finora la lotta contro il cancro della Barrett non ha avuto alcun impatto sul suo coinvolgimento nell'attuale ottava stagione.

"Il lavoro mi riempie di gioia in questo momento", ha detto Barrett al sito. "Mi dà molto sollievo pensare a qualcosa di diverso da 'Quando sarà la mia prossima seduta di chemio?' e 'Come farò ad abbracciare i miei figli?'", due gemelli di 11 mesi avuti con il marito Gavin Barrett. "Come esseri umani abbiamo così tanta paura di affrontare la mortalità della vita, o persino di pronunciare la parola cancro. Ma, dentro di noi, abbiamo molta più forza di quanto pensiamo".