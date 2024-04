La stagione finale di Station 19 su Disney+ da maggio: Annunciata la data

News Serie TV

Ultimi 10 episodi per la serie spin-off di Grey's Anatomy con protagonista Jaina Lee Ortiz.

A poche ore dal debutto sulla piattaforma dell'attesissima stagione 20 di Grey's Anatomy (giovedì 25 aprile con il primo episodio), Disney+ annuncia che la settima e ultima stagione dello spin-off Station 19 esordirà invece il 9 maggio, affiancando la prima ogni giovedì con un nuovo episodio.

Station 19: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Station 19 segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle mettere in gioco le proprie vite e i propri cuori, raccontando il mondo difficile e talvolta straziante dei più coraggiosi vigili del fuoco della città e il forte legame che li unisce. Nel primo dei 10 episodi della stagione conclusiva, intitolato Il lavoro di questa donna, Andy (interpretata da Jaina Lee Ortiz) assume il comando della caserma mentre la vita di Jack (Grey Damon) è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire in un caso di ostaggi. Nel frattempo, Natasha (Merle Dandridge) lotta per la sua carriera, mentre Maya e Carina (Danielle Savre e Stefania Spampinato) fanno una scelta.

Prima della fine, Station 19 incrocerà le sue storie con quelle di Grey's Anatomy un'ultima volta, in quello che Ortiz ha detto "sarà un crossover pazzesco", aggiungendo che riguarderà un personaggio che "non è mai stato presente in Grey's Anatomy in questo modo". È stato anticipato inoltre che la star di Queer as Folk e fervente sostenitore dei diritti LGBTQ+ e Latino Johnny Sibilly apparirà in un arco di episodi nei panni di Dominic, un vigile del fuoco affascinante e carismatico tornato da poco single, la cui natura tranquillizzante mette le persone in crisi a proprio agio.