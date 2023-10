La serie tv basata su Uomini che odiano le donne compie un importante passo in avanti a Prime Video

News Serie TV

L'adattamento dei romanzi di successo scritti dallo svedese Stieg Larsson ha scelto una sceneggiatrice affermata come showrunner.

Non perdete la speranza: l'adattamento televisivo di Uomini che odiano le donne, primo romanzo dell'apprezzata serie dello svedese Stieg Larsson Millennium, è ancora in sviluppo a Prime Video. A più di tre anni dalle prime notizie, Variety riporta che il progetto ha appena compiuto un importante passo in avanti: Veena Sud, sceneggiatrice e regista conosciuta per aver creato il crime drama candidato a sei Emmy The Killing, è salita a bordo come showrunner.

Uomini che odiano le donne: Cosa sappiamo della serie tv

Ad oggi la serie Millennium conta sette romanzi, i primi tre dei quali (Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta) sono stati scritti da Larsson prima della sua morte nel 2004. David Lagercrantz ha scritto la seconda trilogia (Quello che non uccide, L'uomo che inseguiva la sua ombra e La ragazza che doveva morire), riprendendo gli stessi personaggi dell'originale, mentre nel 2021 Karin Smirnoff si è impegnata a continuare la serie con altri tre libri, il primo dei quali (Il grido dell'aquila) è stato pubblicato in Italia questo mese.

Uomini che odiano le donne (The Girl With the Dragon Tattoo nella versione originale) introduce Mikael Blomkvist, un giornalista assunto per condurre un'indagine sulla scomparsa dell'ereditiera Harriet Vanger, e Lisbeth Salander, una geniale hacker punk che lo assiste nel caso. All'epoca delle prime notizie, si era appreso che l'intenzione non era quella di realizzare un adattamento fedele dei romanzi e che la potenziale serie desiderava collocare i personaggi nel mondo di oggi, in una nuova ambientazione e accanto a figure inedite, con una storia pensata per interessare tanto i fan dell'opera originale quanto chi non ha mai letto i romanzi o visto gli adattamenti cinematografici. Non sappiamo se, col tempo, queste idee siano state mantenute.