La serie animata Ghostbusters ordinata ufficialmente a Netflix

News Serie TV

La nuova serie animata, la terza del franchise, sarà disponibile in streaming prossimamente.

L'universo di Ghostbusters si espande a Netflix, con una serie animata. Il servizio streaming ha ordinato ufficialmente il progetto di Sony Pictures Animation basato sulle rinomate vicende di un gruppo di cacciatori di fantasmi, il cui sviluppo era stato annunciato più di due anni fa. Lo riporta Variety, secondo il quale il vincitore di quattro Emmy Elliott Kalan (The Daily Show, HouseBroken) vi è salto a bordo come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Ghostbusters: Cosa sappiamo della nuova serie animata di Netflix

Nonostante tutto questo tempo, i dettagli noti del nuovo adattamento continuano a essere pochi. La trama resta segreta, mentre alcune fonti affermano che la serie sarà animata in 3D e sarà in linea con i toni dei recenti film. Sappiamo inoltre che il team di produzione include Jason Reitman e Gil Kenan, già co-sceneggiatori e/o registi dei film live-action Ghostbusters: Legacy e Ghostbusters: Minaccia glaciale, il secondo dei quali uscito lo scorso aprile.

Ghostbusters sarà la terza serie animata del franchise sugli Acchiappafantasmi. The Real Ghostbusters è andata in onda per sette stagioni dal 1986 al 1991. Meno longeva è stata invece Extreme Ghostbusters, in onda con una sola stagione di 40 episodi nel 1997. Probabilmente al pubblico non piacque l'idea di presentare una formazione di personaggi per lo più nuova, sebbene il team fosse guidato dal celebre Egon Spengler.