La Nave dei Folli: la nostra intervista a Carlo Lucarelli sulla nuova docuserie Sky disponibile dal 20 gennaio

Arriva dal 20 gennaio su Sky Arte e in streaming su NOW una nuova docuserie condotta da Carlo Lucarelli che con gli occhi di oggi rivede i disturbi mentali attribuiti a sei celebri personaggi storici. La nostra intervista video allo scrittore.

Da lunedì 20 gennaio in esclusiva su Sky Arte, alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, andrà in onda la nuova docuserie con Carlo Lucarelli, dal suggestivo titolo La nave dei folli – Oltre la ragione. Dopo averci raccontato i temi e i personaggi delle fiabe in In compagnia del lupo, stavolta lo scrittore parmense ci conduce, sempre con l'ausilio di bellissime animazioni artistiche, a indagare sul tema della neurodiversità, attraverso la storia di sei celebri personaggi passati alla storia proprio per la loro pazzia, vissuti in epoche diverse e spesso non compresi, non curati per lo stato della medicina psichiatrica del tempo o repressi, specialmente se donne, e rinchiusi in manicomio. La serie esplora anche il confine tra genialità e follia, in un episodio che coinvolge due personaggi agli antipodi come il medico torinese Cesare Lombroso, convinto dell'origine morfologica e fisica della patologia mentale, e il grande ed eccentrico scrittore russo Lev Tolstoj, che ebbero uno strano incontro, sconosciuto ai più. La serie si avvale, di volta in volta, del commento dello psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte,dell'avvocata e attivista Cathy La Torre, di Paolo Mazzarello, storico della medicina all’Università di Pavia, Francesca Cavallini, psicologa e fondatrice del Centro TICE, e Gaspare Palmieri, psichiatra e psicoterapeuta.

La nave dei folli: i personaggi protagonisti degli episodi

Ma chi sono i personaggi raccontati in queste sei puntate? Assisteremo nelle varie puntate, che andranno in onda una a settimana, alle vite tormentate di Nerone, di cui si esplora il rapporto con la madre mettendo in dubbio l'immagine dell'imperatore arrivata fino a noi, ma soprattutto la sua responsabilità nell'incendio di Roma; il musicista tedesco Robert Schumann, così avanti sui tempi con la sua musica ma dal temperamento bipolare e suicidiario; la dottoressa, suffragetta e attivista francese Madeleine Pelletier, rinchiusa in manicomio da una società spaventata dalla sua immagine rivoluzionaria; la scultrice Camille Claudel, amante dello scultore Pierre Rodin e sorella del poeta Paul Claudel, destinata dalla sua famiglia alla reclusione in manicomio, i citati Lombroso e Tolstoj e, andando indietro nel tempo, la regina Giovanna di Castiglia, passata addirittura alla storia col nome di Giovanna La Pazza. Sei personaggi di cui vengono raccontati i lati umani e le patologie, viste con lo sguardo di oggi.



La Nave dei Folli; la nostra intervista a Carlo Lucarelli

Il titolo suggestivo della serie si rifà a un celebre dipinto di Bosch, ma richiama anche alla mente un'opera satirica di Sebastian Brant del 1494, citata da Michel Foucault in “Storia della follia nell'età classica”. Proprio dal titolo siamo partiti nel nostro incontro in remoto con Carlo Lucarelli, grande affabulatore, che ci ha raccontato cosa lo ha affascinato in questa docuserie e come ha fatto a renderla più sua, dal momento che, al contrario dei suoi romanzi, non l'ha scritta in prima persona.

