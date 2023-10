La Mummia: Il romanzo breve di Arthur Conan Doyle diventa uno speciale tv con Kit Harington e Freddie Fox

News Serie TV

L'adattamento, in arrivo in tempo per Natale sulla britannica BBC, è a cura del co-creatore di Sherlock Mark Gatiss.

Un altro piccolo capolavoro nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle trova spazio sul piccolo schermo e ad adattarlo c'è uno sceneggiatore che con Doyle ha avuto già a che fare: Mark Gatiss, già co-creatore della serie Sherlock. Deadline fa sapere che Gatiss ha adattato in forma di speciale tv natalizio il romanzo breve di Doyle La Mummia (titolo originale (Lot n. 249). I protagonisti saranno l'ex star de Il Trono di Spade Kit Harington e l'attore di Slow Horses Freddie Fox e il progetto arriverà su BBC in tempo per le feste di Natale.

La trama di La Mummia

La Mummia segue un gruppo di studenti di Oxford che a fine '800 intraprendono degli studi sui segreti dell'Antico Egitto e si convincono che in essi sia nascosta la formula per dare vita all'orribile sacco di ossa contenuto nel misterioso Lotto denominato Lotto n. 249. Terrore, scienza, egittologia, mistero si mescolano mentre i giovani universitari protagonisti diventano amici/nemici e arrivano a compiere azioni inimmaginabili.

Il cast dello speciale tv

Harington interpreterà Abercrombie Smith e Fox interpreterà Edward Bellingham. Nel cast figurano anche Colin Ryan (Boundless), John Heffernan (Dracula), James Swanton (Stopmotion), Jonathan Rigby (Padre Brown) e Andrew Horton (Slotherhouse).

I lavori di Mark Gatiss

Mark Gatiss non è certo nuovo agli adattamenti basati su opere di Conan Doyle o, più in generale, su romanzi. Per BBC, negli ultimi anni, ha portato in tv anche adattamenti tratti da opere di MR James come Martin's Close e la storia di fantasmi Count Magnus.

"È un vero piacere per me approfondire ancora una volta il brillante lavoro di Sir Arthur Conan Doyle, questa volta per la classica storia natalizia di fantasmi", ha detto Gatiss. "La Mummia è il mio preferito ed è il nonno - o dovrebbe essere la.. Mamma (gioco di parole con Mummy ndr.) – di un particolare genere tipico del periodo: una trama lacerante piena di paure orribili e chissà cosa in agguato nell'armadio vittoriano".