La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni: Il trailer ufficiale della nuova serie tv di Disney+

Il dramedy di 8 episodi in streaming sulla piattaforma dal 25 giugno.

In attesa del 25 giugno, giorno di debutto sul servizio di video in streaming Disney+, la nuova serie per ragazzi e famiglie La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, adattamento dei romanzi YA di Trenton Lee Stewart, si mostra in un colorito trailer ufficiale.

La trama e il cast de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

Scritta da Matt Manfredi e Phil Hay, La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni racconta la storia di quattro orfani fuori dal comune che, dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, vengono reclutati dal bizzarro signor Benedict (Tony Hale, Arrested Development) per intraprendere una pericolosa missione che ha lo scopo di salvare il mondo da una crisi globale nota come L'Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance (Mystic Inscho, Seth Carr, Emmy DeOliveira e Marta Kessler) devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l'apprendimento della Veritas e dell0Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dott. Curtain, che è il gemello malvagio di Benedict, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

Negli otto episodi della serie recitano anche Kristen Schaal (The Last Man on Earth), Ryan Hurst (The Walking Dead), MaameYaa Boafo (Ramy) e Gia Sandhu.