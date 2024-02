La leggenda dei fumetti Brian Michael Bendis firma un accordo con Amazon: In sviluppo tre serie tv

News Serie TV

Gli adattamenti di Jinx, Murder Inc. e Pearl sono i primi progetti in sviluppo.

Una leggenda dei fumetti, apprezzatissimo dai lettori della Marvel e anche della DC, il vincitore di cinque Eisner Awards Brian Michael Bendis (The New Avengers, Secret Invasion, Secret War, Ultimate Spider-Man) ha firmato un accordo di collaborazione con Amazon per lo sviluppo di nuove serie tv, a cominciare dagli adattamenti di tre suoi precedenti lavori: Jinx, Murder Inc. e Pearl.

Jinx racconta una storia d'amore piena di criminalità con protagonisti Jinx Alameda, una cacciatrice di taglie al top ma stanca della sua vita sporca; Goldfish, un affascinante truffatore e criminale ricercato che si innamora perdutamente di Jinx; e Columbia, la mina vagante partner di Goldfish, che ha grandi sogni criminali. Le loro strade si intersecano quando vengono trascinati nella ricerca dei soldi della mafia scomparsi: un malloppo così grande che li attira lontano dalle strade familiari di Cleveland, in una disavventura pericolosa e imprevedibile che cambierà il corso delle loro vite. Bendis ne sarà il produttore esecutivo con gli showrunner Ayelet Waldman e Michael Chabon (Star Trek: Picard, Unbelievable).

Ambientata in un mondo alternativo in cui cinque famiglie non hanno mai perso la presa sul paese, Murder Inc. segue Valentine Gallo, un nuovo "made man" il cui primo compito per la mafia termina con un'esplosione, mandandolo in fuga dai gangster rivali e dalla CIA. Trascinata nella mischia, Jagger Rose è una giovane sicaria alla quale è stato affidato il compito di supervisionare Valentine, che si è ritrovata anch'essa con un bersaglio sulla schiena. Proprio quando Valentine pensa che la sua iniziazione alla criminalità organizzata non potrebbe essere più disastrosa, scopre che sua madre sta cospirando con l'FBI e ha promesso loro, sin dalla sua nascita, che lui sarà un informatore. Sicuramente non era quello il suo piano. Ma per ora, lui e Jagger devono trovare un modo per unirsi e combattere per il controllo del loro territorio e del loro destino. Bendis e il co-ideatore Michael Oeming (Powers) ne saranno i produttori esecutivi e Tze Chun (Sono vergine) lo showrunner.

Infine, Pearl si concentra su Pearl Tanaka, un'outsider tra gli outsider: una giapponese-americana affetta da albinismo, nata in un mondo governato dalla yakuza americana. Lei usa le sue impareggiabili abilita come tatuatrice per guadagnarsi da vivere onestamente a San Francisco. Tutto cambia il giorno in cui incontra un altro tatuatore, Rick Araki, e gli salva la vita. Rick si è fatto nemico un altro clan yakuza, e interferendo, Pearl potrebbe aver innescato una letale guerra tra bande. Peggio ancora, Pearl ha inavvertitamente rivelato ai suoi capi della yakuza uno dei suoi segreti più profondi: ha un vero talento per uccidere. Ora, per saldare il suo debito, deve diventare la loro assassina. Anche in questo caso Bendis ne sarà il produttore esecutivo con il co-ideatore Michael Gaydos (Jessica Jones) e lo showrunner Chris Collins (L'uomo nell'alto castello).