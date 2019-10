La Guerra dei Mondi su laF dall'11 ottobre: Una clip della miniserie tv in anteprima

News Serie TV

La miniserie si basa sul celebre romanzo di fantascienza di H.G. Wells.

La guerra dei mondi di H.G. Wells, pietra miliare della letteratura di fantascienza, rivive con il nuovo e atteso adattamento omonimo della tv britannica, fedele allo scenario europeo originale e ambientato in epoca edoardiana, in onda venerdì 11 e 18 ottobre alle ore 21:10 su laF (canale 135 di Sky). Vero e proprio evento televisivo e un appassionante mix di fantascienza, drama in costume e horror, la miniserie in tre parti si mostra in anteprima esclusiva su ComingSoon.it Serie TV con una clip che ricalca un celebre passaggio dell'opera di Wells.





Prima storia in letteratura a raccontare un'invasione aliena, La guerra dei mondi segue la coppia anticonformista formata da George (interpretato dall'attore di Jurassic World: Il regno distrutto Rafe Spall) ed Amy (Eleanor Tomlinson, la celebre Demelza di Poldark) affrontare la realtà di una Terra che rischia di essere sottomessa da terrificanti tripodi provenienti da Marte. Completano il cast Robert Carlyle (C'era una volta), volto dello scienziato e astronomo Ogilvy, e Rupert Graves (Sherlock), interprete invece di Frederick, fratello maggiore di George.

Il classico di Wells, pubblicato per la prima volta a puntate nel 1897, è stato oggetto di diversi adattamenti, tra cui il film del 1953 di Byron Haskin, vincitore del premio Oscar per i migliori effetti speciali, e quello firmato da Steven Spielberg del 2005 con Tom Cruise. Il romanzo continua ancora oggi ad affascinare per la sua attualità, grazie ai temi universali sociologici e antropologici in esso contenuti, espliciti e impliciti, come le paure della società post-industriale, l'illusione positivista, la teoria evoluzionistica darwiniana, la critica alla politica di colonialismo e al mito della razza superiore.