News Serie TV

La Fidanzata: Il trailer ufficiale italiano della serie con Robin Wright e Olivia Cooke

Carolina Mautone

Arriverà in streaming su Prime Video il 10 settembre La Fidanzata, thriller psicologico basato sul romanzo bestseller di Michelle Frances: ecco il trailer ufficiale e tutto quello che c'è da sapere.

La Fidanzata: Il trailer ufficiale italiano della serie con Robin Wright e Olivia Cooke

Il cliché delle faide nuora contro suocera raggiunge davvero un altro livello ne La Fidanzata, nuova serie attesa su Prime Video dal prossimo 10 settembre. Il trailer ufficiale promette un intenso duello psicologico tutto al femminile tra due protagoniste d'eccezione: Robin Wright e Olivia Cooke, rispettivamente nei panni di Laura e Cherry.

La trama di La Fidanzata, un duello tra due donne

Fin dalle prime immagini del trailer, le tensioni tra Laura e Cherry si fanno palpabili. Laura è una donna che sembra avere tutto: un marito devoto, una carriera di successo e un legame speciale con il figlio Daniel. Ma l’arrivo improvviso di Cherry, la nuova fidanzata di Daniel, incrina ogni equilibrio. Laura intuisce subito che qualcosa non va. O almeno così crede."E ci piace?", le chiedono a proposito di Cherry. "Giuria incerta", risponde Laura con uno sguardo tagliente. È proprio questo il cuore della storia: un sottile gioco di manipolazioni, sospetti e apparenze, dove nulla è come sembra.

Basata sul bestseller di Michelle Frances e composta da 6 episodi disponibili tutti il 10 settembre, La Fidanzata (The Girlfriend in originale) si addentra nei meandri della gelosia materna, della rivalità femminile e del bisogno di controllo. Laura (Wright) vede il suo mondo perfetto sgretolarsi quando Daniel presenta Cherry (Cooke), una ragazza affascinante ma enigmatica. Quella che inizialmente sembra una semplice incompatibilità tra suocera e nuora si trasforma presto in un confronto oscuro, dove le intenzioni dell'una e dell'altra diventano sempre più ambigue.

Il cast e il team creativo

Oltre alle due protagoniste, il cast coinvolge Laurie Davidson nel ruolo di Daniel, Waleed Zuaiter (Howard), Tayna Moodie (Isabella), Shalom Brune-Franklin (Brigitte), Karen Henthorn (Tracey), Anna Chancellor (Lilith), Leo Suter (Nicholas) e Francesca Corney (Millie).

Alla produzione esecutiva ci sono Robin Wright stessa, insieme a Will Tennant, Phil Robertson, John Zois, Dave Clarke, Gabbie Asher e l’autrice Michelle Frances. L'adattamento televisivo è firmato da Naomi Sheldon e Gabbie Asher, affiancate da un team di sceneggiatori composto da Polly Cavendish, Helen Kingston, Marek Horn, Ava Wong Davies, Isis Davis, Smita Bhide e Matt Evans.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
